Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón es comparada por su nuevo look con la influencer Karina Torres de México: así se ven

Yina Calderón tiene una nueva imagen y no dejan de decir que quedó "igualita" a Karina Torres, les hicieron un montaje.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón es comparada con la influenciadora Karina Torres de México y le hacen montaje | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón ya se encuentra en Colombia y lo primero que hizo fue cambiar de look. La empresaria de fajas asombró porque se mandó a poner largas extensiones de cabello de color negro.

El pelo corto que tenía Yina Calderón ya no va más, ahora tiene una larga melena que, por obvias razones, puso a hablar a muchos en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué dicen que Yina Calderón se parece a la mexicana Karina Torres?

Al ser la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, una figura pública que divide el público, varios halagaron su nueva imagen y otros aprovecharon para irse en su contra.

Además, comenzó a llamar la atención las comparaciones que le comenzaron a hacer a Yina Calderón, una de ellas porque dijeron que con el look que adoptó recientemente se parece a la influencer mexicana Karina Torres.

 

Sí, Yina Calderón y Karina Torres parecidas; eso es lo que dicen los internautas luego de que la empresaria de fajas reveló su nuevo look. De hecho, ambas creadoras de contenido fueron mencionadas no solo por la larga melena, sino que a la vez porque ambas tienen tatuajes en las mismas zonas, especialmente en el cuello.

Artículos relacionados

A continuación, la imagen comparativa entre Yina Calderón y Karina Torres:

 

¿Quién es la influenciadora Karina Torres?

Karina Torres es una influenciadora y creadora de contenido trans mexicana. Su reconocimiento se da al ser parte del colectivo que se llama 'Las perdidas' en el que se encuentra Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México.

Karina Torres es apoyada visiblemente en redes sociales. En Instagram, cuenta con más de dos millones de seguidores acumulados. Gracias a su espontaneidad, ocurrencias y manera de conectar con el público, la mexicana ha tenido un notorio crecimiento hasta el punto en el que ha podido viajar por el mundo.

Artículos relacionados

Muchos destacan que Karina es muy cómica y, por lo tanto, les gustaría ver a la influenciadora en un reality, como, por ejemplo, la tercera temporada La casa de los famosos Colombia, que llega al Canal RCN el próximo año 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?