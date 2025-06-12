Yina Calderón es comparada por su nuevo look con la influencer Karina Torres de México: así se ven

Yina Calderón ya se encuentra en Colombia y lo primero que hizo fue cambiar de look. La empresaria de fajas asombró porque se mandó a poner largas extensiones de cabello de color negro.

El pelo corto que tenía Yina Calderón ya no va más, ahora tiene una larga melena que, por obvias razones, puso a hablar a muchos en redes sociales.

Al ser la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, una figura pública que divide el público, varios halagaron su nueva imagen y otros aprovecharon para irse en su contra.

Además, comenzó a llamar la atención las comparaciones que le comenzaron a hacer a Yina Calderón, una de ellas porque dijeron que con el look que adoptó recientemente se parece a la influencer mexicana Karina Torres.

Sí, Yina Calderón y Karina Torres parecidas; eso es lo que dicen los internautas luego de que la empresaria de fajas reveló su nuevo look. De hecho, ambas creadoras de contenido fueron mencionadas no solo por la larga melena, sino que a la vez porque ambas tienen tatuajes en las mismas zonas, especialmente en el cuello.

A continuación, la imagen comparativa entre Yina Calderón y Karina Torres:

¿Quién es la influenciadora Karina Torres?

Karina Torres es una influenciadora y creadora de contenido trans mexicana. Su reconocimiento se da al ser parte del colectivo que se llama 'Las perdidas' en el que se encuentra Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México.

Karina Torres es apoyada visiblemente en redes sociales. En Instagram, cuenta con más de dos millones de seguidores acumulados. Gracias a su espontaneidad, ocurrencias y manera de conectar con el público, la mexicana ha tenido un notorio crecimiento hasta el punto en el que ha podido viajar por el mundo.

Muchos destacan que Karina es muy cómica y, por lo tanto, les gustaría ver a la influenciadora en un reality, como, por ejemplo, la tercera temporada La casa de los famosos Colombia, que llega al Canal RCN el próximo año 2026.