Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura muestra cómo su hijo Lucca disfruta su primera navidad rodeado de amor y sorpresas

La Segura mostró a su hijo Lucca con un gorro navideño en su primera navidad, enterneciendo a miles de seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Lucca enternece las redes con su gorro navideño.
La Segura enternece a sus seguidores al mostrar a su hijo Lucca con un gorro navideño. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

La creadora de contenido La Segura atraviesa una etapa marcada por cambios y nuevas experiencias.

La Segura pasará su primera navidad junto a Lucca.
La Segura pasará su primera navidad junto a Lucca e Ignacio Baladán. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La Segura compartió en sus historias de Instagram un video que rápidamente conquistó a sus seguidores.

¿Cómo se preparan Lucca y La Segura para recibir su primera navidad?

En las imágenes aparece su hijo Lucca con un gorro navideño que lleva la frase “mi primera navidad”, un detalle que emocionó a los internautas por la ternura del momento y porque será la primera celebración que vivirá junto a sus padres, La Segura e Ignacio Baladán.

El clip no solo reflejó la alegría de la temporada, también incluyó la presencia de un perro vestido de Papá Noel.

La creadora contó que era la primera vez que Lucca compartía con una mascota, y en el video se aprecia su curiosidad y sorpresa al tener al animal cerca, lo que generó aún más ternura entre quienes lo vieron.

“Es la primera vez que está con un perrito de la casa”, expresó La Segura en su publicación.

La publicación se convirtió en símbolo de unión familiar y de nuevas experiencias que marcarán la vida del pequeño.

La Segura mostró que esta navidad será distinta, llena de ilusión y recuerdos que quedarán grabados no solo en su memoria sino en sus redes sociales donde comparte el día a día del crecimiento de Lucca.

Artículos relacionados

¿Cómo se recupera La Segura de su intervención estética?

Tras el nacimiento de Lucca, La Segura se sometió a una lipectomía de la que ya se encuentra recuperada, demostrando que su maternidad está acompañada de fortaleza y cuidado propio.

La Segura ha logrado que cada publicación se convierta en un reflejo de la etapa que vive como madre primeriza.

Sus seguidores destacan la manera en que comparte detalles cotidianos que muestran tanto la ternura de Lucca como la dinámica familiar junto a Ignacio Baladán.

Artículos relacionados

La llegada de la navidad representa para ella un nuevo capítulo, en el que la celebración no solo se centra en luces y decoraciones, sino en la construcción de recuerdos que acompañarán a Lucca en sus primeros años de vida.

Esa mezcla de tradición, alegría y descubrimiento convierte la temporada en un acontecimiento especial para toda la familia de La Segura.

La Segura se recuperó de su intervención estética.
La Segura se recuperó de su lipectomía. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?