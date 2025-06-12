La Segura muestra cómo su hijo Lucca disfruta su primera navidad rodeado de amor y sorpresas

La creadora de contenido La Segura atraviesa una etapa marcada por cambios y nuevas experiencias.

La Segura pasará su primera navidad junto a Lucca e Ignacio Baladán. (Foto Canal RCN)

La Segura compartió en sus historias de Instagram un video que rápidamente conquistó a sus seguidores.

¿Cómo se preparan Lucca y La Segura para recibir su primera navidad?

En las imágenes aparece su hijo Lucca con un gorro navideño que lleva la frase “mi primera navidad”, un detalle que emocionó a los internautas por la ternura del momento y porque será la primera celebración que vivirá junto a sus padres, La Segura e Ignacio Baladán.

El clip no solo reflejó la alegría de la temporada, también incluyó la presencia de un perro vestido de Papá Noel.

La creadora contó que era la primera vez que Lucca compartía con una mascota, y en el video se aprecia su curiosidad y sorpresa al tener al animal cerca, lo que generó aún más ternura entre quienes lo vieron.

“Es la primera vez que está con un perrito de la casa”, expresó La Segura en su publicación.

La publicación se convirtió en símbolo de unión familiar y de nuevas experiencias que marcarán la vida del pequeño.

La Segura mostró que esta navidad será distinta, llena de ilusión y recuerdos que quedarán grabados no solo en su memoria sino en sus redes sociales donde comparte el día a día del crecimiento de Lucca.

¿Cómo se recupera La Segura de su intervención estética?

Tras el nacimiento de Lucca, La Segura se sometió a una lipectomía de la que ya se encuentra recuperada, demostrando que su maternidad está acompañada de fortaleza y cuidado propio.

La Segura ha logrado que cada publicación se convierta en un reflejo de la etapa que vive como madre primeriza.

Sus seguidores destacan la manera en que comparte detalles cotidianos que muestran tanto la ternura de Lucca como la dinámica familiar junto a Ignacio Baladán.

La llegada de la navidad representa para ella un nuevo capítulo, en el que la celebración no solo se centra en luces y decoraciones, sino en la construcción de recuerdos que acompañarán a Lucca en sus primeros años de vida.

Esa mezcla de tradición, alegría y descubrimiento convierte la temporada en un acontecimiento especial para toda la familia de La Segura.