Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Presentadora de RCN confesó que lloró antes de la emisión en vivo: “Presentaré con los ojos hinchados”

Rossy Lemos reveló una noticia que la hizo llorar antes de ir en vivo y confesó que presentaría con los ojos hinchados.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Presentadora de RCN llora antes de emisión en vivo
Presentadora de RCN confesó que lloró antes de la emisión en vivo. (Foto Canal RCN) (Foto Inteligencia Artificial)

La presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos, compartió con sus seguidores un momento personal previo a la emisión del noticiero.

A través de sus historias de Instagram, confesó que había estado llorando toda la mañana tras recibir una noticia que la afectó emocionalmente.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la noticia que recibió Rossy Lemos y por qué la hizo llorar?

Minutos antes de salir al aire y mientras estaba en la sala de maquillaje del canal, Rossy Lemos relató que en el buque científico ARC Simón Bolívar, que zarpó este sábado 6 de diciembre, se encontraba un gran amigo suyo.

La travesía tendrá una duración de cuatro meses, razón por la que la presentadora expresó su tristeza al enterarse del largo tiempo que estará lejos.

Según explicó, pasarán fechas importantes como Noche de Velitas, Navidad, Año Nuevo y varias celebraciones familiares en altamar, lo cual la llevó a expresar que estaba a punto de llorar nuevamente, lo que sería “la quinta llorada del día”, según contó.

Rossy Lemos llora por un gran amigo
La presentadora de RCN, Rossy Lemos, reveló que lloró antes de salir al aire tras la zarpada del buque ARC Simón Bolívar, donde viaja un gran amigo. (Foto creada con inteligencia artificial)

Incluso, dejó una pregunta a sus seguidores sobre si se atreverían a participar en una travesía marítima tan extensa y en condiciones tan particulares.

Artículos relacionados

Durante el video, la presentadora interactuó con la maquilladora, a quien le preguntó cómo iba el proceso, y esta respondió a la cámara con humor: “Mal”, haciendo referencia a las ojeras pronunciadas por el llanto.

Más tarde, Lemos compartió una fotografía del resultado final del maquillaje, destacando que su colega le aseguró que esas ojeras “se quitaban como fuera”.

¿A dónde va el buque ARC Simón Bolívar?

Este sábado 6 de diciembre zarpó desde Cartagena el buque científico ARC Simón Bolívar, dando inicio a la expedición “Hacia el corazón de la Tierra: Rumbo al Continente Blanco”.

La misión tiene como destino la Antártida, y recorrerá aproximadamente 12.700 millas durante 123 días, hasta su retorno previsto para abril de 2026.

El gigante científico zarpa con 102 tripulantes, entre ellos:

  • 72 miembros de la Armada Nacional
  • 25 investigadores
  • Un oficial extranjero
  • Un equipo periodístico de Noticias RCN, conformado por Esteban Pérez y Angélica Arango, quienes documentarán cada fase de la expedición.

Durante la travesía, Noticias RCN mantendrá comunicación directa con la audiencia mediante transmisiones, contenidos especiales y cámaras a bordo, con el objetivo de mostrar de cerca el trabajo, los paisajes, y los avances de esta misión científica.

Artículos relacionados

¿Quién es Rossy Lemos?

Rossy Lemos es periodista y presentadora de Canal RCN. Se ha destacado por su talento, su presencia en pantalla y su estilo cercano con la audiencia.

Con el tiempo, se ha convertido en una de las figuras afrocolombianas más visibles en los medios de comunicación del país, perfilándose como una de las presentadoras jóvenes con mayor proyección dentro del periodismo televisivo.

Su trabajo frente a las cámaras y su actividad en redes sociales le han permitido construir una comunidad que sigue de cerca sus contenidos, tanto informativos como personales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?