Presentadora de RCN confesó que lloró antes de la emisión en vivo: “Presentaré con los ojos hinchados”

La presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos, compartió con sus seguidores un momento personal previo a la emisión del noticiero.

A través de sus historias de Instagram, confesó que había estado llorando toda la mañana tras recibir una noticia que la afectó emocionalmente.

¿Cuál fue la noticia que recibió Rossy Lemos y por qué la hizo llorar?

Minutos antes de salir al aire y mientras estaba en la sala de maquillaje del canal, Rossy Lemos relató que en el buque científico ARC Simón Bolívar, que zarpó este sábado 6 de diciembre, se encontraba un gran amigo suyo.

La travesía tendrá una duración de cuatro meses, razón por la que la presentadora expresó su tristeza al enterarse del largo tiempo que estará lejos.

Según explicó, pasarán fechas importantes como Noche de Velitas, Navidad, Año Nuevo y varias celebraciones familiares en altamar, lo cual la llevó a expresar que estaba a punto de llorar nuevamente, lo que sería “la quinta llorada del día”, según contó.

La presentadora de RCN, Rossy Lemos, reveló que lloró antes de salir al aire tras la zarpada del buque ARC Simón Bolívar, donde viaja un gran amigo. (Foto creada con inteligencia artificial)

Incluso, dejó una pregunta a sus seguidores sobre si se atreverían a participar en una travesía marítima tan extensa y en condiciones tan particulares.

Durante el video, la presentadora interactuó con la maquilladora, a quien le preguntó cómo iba el proceso, y esta respondió a la cámara con humor: “Mal”, haciendo referencia a las ojeras pronunciadas por el llanto.

Más tarde, Lemos compartió una fotografía del resultado final del maquillaje, destacando que su colega le aseguró que esas ojeras “se quitaban como fuera”.

¿A dónde va el buque ARC Simón Bolívar?

Este sábado 6 de diciembre zarpó desde Cartagena el buque científico ARC Simón Bolívar, dando inicio a la expedición “Hacia el corazón de la Tierra: Rumbo al Continente Blanco”.

La misión tiene como destino la Antártida, y recorrerá aproximadamente 12.700 millas durante 123 días, hasta su retorno previsto para abril de 2026.

El gigante científico zarpa con 102 tripulantes, entre ellos:

72 miembros de la Armada Nacional

25 investigadores

Un oficial extranjero

Un equipo periodístico de Noticias RCN, conformado por Esteban Pérez y Angélica Arango, quienes documentarán cada fase de la expedición.

Durante la travesía, Noticias RCN mantendrá comunicación directa con la audiencia mediante transmisiones, contenidos especiales y cámaras a bordo, con el objetivo de mostrar de cerca el trabajo, los paisajes, y los avances de esta misión científica.

¿Quién es Rossy Lemos?

Rossy Lemos es periodista y presentadora de Canal RCN. Se ha destacado por su talento, su presencia en pantalla y su estilo cercano con la audiencia.

Con el tiempo, se ha convertido en una de las figuras afrocolombianas más visibles en los medios de comunicación del país, perfilándose como una de las presentadoras jóvenes con mayor proyección dentro del periodismo televisivo.

Su trabajo frente a las cámaras y su actividad en redes sociales le han permitido construir una comunidad que sigue de cerca sus contenidos, tanto informativos como personales.