Le halaron el cabello a Shakira por segunda vez en pleno concierto y así reaccionó ella

Shakira sufrió un episodio poco agradable en su concierto de Uruguay y la reacción de la artista llamó la atención.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Shakira vivió un momento no tan agradable en su concierto de Uruguay.
Shakira tuvo una inesperada reacción al ver que un fan le haló el cabelló. Foto: AFP - Kevin Winter

Shakira ha vivido momentos únicos e inolvidables en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. La colombiana empezó su tour por Latinoamérica, continúo a Estados Unidos y de nuevo regresó a esta parte del mundo para cerrar el año con broche de oro.

¿Cómo reaccionó Shakira luego de que un fanático le halara el cabello?

‘La reina de las caderas’ se presentó recientemente en Uruguay y allí vivió un momento que ya había padecido en Chile y que, por supuesto, los internautas no dejaron pasar.

‘Shak’ interpretaba la emblemática canción que hizo junto al DJ argentino Bizarrap, es decir, la tiradera que le dedicó a Gerard Piqué cuando sufrió un inesperado percance.

La artista se acercó al público, saltó y vibró junto a ellos, pero en un momento dado sintió un fuerte jalón del cabello. El movimiento fue tan brusco que Shakira dejó de cantar por unos instantes, aunque asumió la situación con calma y hasta soltó una sonrisa.

La cantautora siguió adelante con su interpretación y logró cerrar la noche sin contratiempos mayores.


‘Las mujeres ya no lloran’ ha sido, quizá, el tour más exitoso en la carrera de la colombiana. Ha roto varios récords y ha llenado estadios en todos los países donde se ha presentado; solo en México ofreció 28 presentaciones.

Shakira dejó de cantar por unos instantes mientras reaccionaba ante el suceso.
Shakira se tomó las cosas con calma luego de que un fan le halara el cabello. Foto: AFP - Jamie McCarthy

Este tour nació tras la decepción amorosa que sufrió con su Gerard Piqué. El exfutbolista y la colombiana terminaron en medio de rumores de infidelidad, pues, al parecer, él le habría engañado con Clara Chía, una joven española relacionista pública.

Lo cierto es que, con el corazón roto, Shakira se llenó de inspiración y empezó a componer sin parar. De ese amargo momento nacieron temas como ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ y la Music Sessions #53, donde se desahoga por completo y, sin mencionar a Piqué, le lanza sendas indirectas.

Este tour está llegando a su final, al menos en América Latina, dado que el próximo destino que se asoma en el camino es Europa y Asia. El equipo de trabajo de la colombiana no ha oficializado fechas, pero en dichos continentes estarían sus próximos shows.

Dua Lipa se presentó recientemente en el estadio El Campín de Bogotá y le rindió un gran homenaje a Shakira. La artista británica cantó en español ‘Antología’ y la barranquillera no dudó en reaccionar.

Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!

¿Qué explicó Shakira sobre su separación de Gerard Piqué?
Shakira le dedicó mensaje a Dua Lupa luego de que ella cantara una de sus canciones en Bogotá. / (Foto de AFP)

Pero no fue el único homenaje que recibió Shakira en días recientes. Cazzu también recordó a ‘La reina de las caderas’ al interpretar ‘Hay amores’ en medio de su show en el Movistar Arena de Bogotá.

La mujer nacida en Barranquilla ha trascendido como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos en Colombia. Su nuevo tour lo ha ratificado así, igual se evidencia con el respeto que sus colegas tienen hacia ella.

