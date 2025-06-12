La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

Se prendieron los motores para el Mundial 2026. Se hizo el respectivo sorteo para formar los grupos en los que los equipos jugarán.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Qué reacciones generó el sorteo del Mundial 2026?

En Colombia, muchos quedaron sorprendidos porque uno de los equipos que el combinado de Néstor Lorenzo enfrentará será Portugal, encuentro que se prevé que será histórico por las estrellas del balón James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Tras conformarse los grupos, las opiniones son muchas. Expertos apuntan a que puede ser suerte, pero, por ejemplo, a Argentina "le tocó fácil", mientras que, hay otras naciones que la tienen difícil, puesto que se enfrentarán entre fuertes.

Por ello, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que hiciera su propio análisis y eligiera entre todas las combinaciones cuál es catalogado "grupo de la muerte" para el Mundial 2026 tras el sorteo visto a lo largo y ancho del planeta.

Tabla del sorteo del Mundial 2026 | MANDEL NGAN / POOL / AFP.

¿Cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026?, según la IA

La IA reveló que después del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos analistas coinciden en que el "grupo de la muerte" es el Grupo I: conformado por Francia, Noruega, Senegal y un equipo de repechaje.

La herramienta tecnológica destacó características de cada equipo del "grupo de la muerte", tales como:

Francia: un peso pesado del fútbol mundial, con talento, historial reciente y experiencia en finales mundialistas.

un peso pesado del fútbol mundial, con talento, historial reciente y experiencia en finales mundialistas. Noruega: con su delantero estrella Erling Haaland, capaz de decidir partidos por sí solo.

con su delantero estrella Erling Haaland, capaz de decidir partidos por sí solo. Senegal: un equipo africano sólido, con fuerza física, historia de buen rendimiento y capacidad de sorpresa.

Dicho lo anterior, del grupo I del Mundial 2026, ya se está comenzando a hablar y puede que sean los partidos con más tensión en el torneo.

El Mundial de la FIFA 2026 será en México, Estados Unidos y Canadá Foto Yuri Cortez / AFP.

¿Qué más respondió la IA sobre el "grupo de la muerte" del Mundial 2026?

Para la IA, ningún partido será fácil en ese grupo debido a que cualquiera puede ganar, lo que implica que incluso selecciones potentes podrían quedar eliminadas.

Artículos relacionados Selección Colombia IA destapa su pronóstico: así le iría a Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Finalmente, no se descarta que sea uno de los grupos que más espectáculo genere y haya poco margen de error, lo que significa mayor compromiso si lo que se desea es avanzar para ganar la Copa Mundo.