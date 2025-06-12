Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

La IA hizo sus propias apuestas sobre este competitivo grupo con fuertes equipos para el Mundial de la FIFA 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Copa Mundial 2026
La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo | Foto Mandel NGAN / AFP.

Se prendieron los motores para el Mundial 2026. Se hizo el respectivo sorteo para formar los grupos en los que los equipos jugarán.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones generó el sorteo del Mundial 2026?

En Colombia, muchos quedaron sorprendidos porque uno de los equipos que el combinado de Néstor Lorenzo enfrentará será Portugal, encuentro que se prevé que será histórico por las estrellas del balón James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Tras conformarse los grupos, las opiniones son muchas. Expertos apuntan a que puede ser suerte, pero, por ejemplo, a Argentina "le tocó fácil", mientras que, hay otras naciones que la tienen difícil, puesto que se enfrentarán entre fuertes.

Por ello, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que hiciera su propio análisis y eligiera entre todas las combinaciones cuál es catalogado "grupo de la muerte" para el Mundial 2026 tras el sorteo visto a lo largo y ancho del planeta.

Mundial 2026
Tabla del sorteo del Mundial 2026 | MANDEL NGAN / POOL / AFP.

Artículos relacionados

¿Cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026?, según la IA

La IA reveló que después del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos analistas coinciden en que el "grupo de la muerte" es el Grupo I: conformado por Francia, Noruega, Senegal y un equipo de repechaje.

La herramienta tecnológica destacó características de cada equipo del "grupo de la muerte", tales como:

  • Francia: un peso pesado del fútbol mundial, con talento, historial reciente y experiencia en finales mundialistas.
  • Noruega: con su delantero estrella Erling Haaland, capaz de decidir partidos por sí solo.
  • Senegal: un equipo africano sólido, con fuerza física, historia de buen rendimiento y capacidad de sorpresa.

Dicho lo anterior, del grupo I del Mundial 2026, ya se está comenzando a hablar y puede que sean los partidos con más tensión en el torneo.

Mundial 2026
El Mundial de la FIFA 2026 será en México, Estados Unidos y Canadá Foto Yuri Cortez / AFP.

¿Qué más respondió la IA sobre el "grupo de la muerte" del Mundial 2026?

Para la IA, ningún partido será fácil en ese grupo debido a que cualquiera puede ganar, lo que implica que incluso selecciones potentes podrían quedar eliminadas.

Artículos relacionados

Finalmente, no se descarta que sea uno de los grupos que más espectáculo genere y haya poco margen de error, lo que significa mayor compromiso si lo que se desea es avanzar para ganar la Copa Mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

IA revela las ciudades del sueño para Colombia en el Mundial Selección Colombia

¿Dónde jugará Colombia? IA anticipa posibles sedes de la Tricolor en el Mundial 2026

La IA proyecta las posibles ciudades sede donde debutaría Colombia en el Mundial 2026 tras el sorteo de grupos.

Selección Colombia Selección Colombia

IA destapa su pronóstico: así le iría a Colombia en el grupo K del Mundial 2026

La IA predijo que Colombia no la tendrá fácil en el Mundial 2026 y dio los posibles resultados que tendría la Tricolor.

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido humorista, quien dejó un importante legado.

Lo más superlike

Ornella Sierra sorprende al confesar que es mamá. Ornella Sierra

Ornella Sierra sorprendió al hacer una confesión sobre su maternidad en redes sociales: "Soy mamá"

Ornella Sierra se convirtió en mamá y lo compartió con alegría en sus redes sociales, generando sorpresa entre sus seguidores.

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Revelan que Shakira y Piqué ya se hablan incluso por teléfono Shakira

Shakira y Gerard Piqué retoman el diálogo directo, ¿nuevo comienzo por Milan y Sasha?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología