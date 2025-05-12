Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Cazzu abrió su corazón y habló de la crianza de su hija Inti, cómo vive la maternidad en solitario y qué música suena en su hogar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Foto AFP/Frazer Harrison
Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Foto AFP/Frazer Harrison

Durante su paso por Colombia Cazzu volvió a demostrar que no solo domina los escenarios, sino que también enfrenta con honestidad los temas más sensibles de su vida.

En una reciente conversación habló de la maternidad y del camino que ha recorrido desde que nació su hija Inti, quien cumplió dos años en septiembre y aunque evitó mencionar directamente a Christian Nodal, dejó claro que la crianza ha sido un viaje que transita sin acompañante.

¿Cómo vive Cazzu la responsabilidad de criar sola a su hija?

Confesó que su hija se cría únicamente con ella, una responsabilidad que abraza por completo, y aunque sus letras suelen moverse entre la picardía, la fuerza femenina y el género urbano, explicó que con Inti mantiene una dinámica completamente distinta.

De hecho su música es seleccionada, pues es consciente de filtrar lo que su hija escucha en esta primera etapa de crecimiento en casa.

¿Qué música suena realmente en la casa de Cazzu?

Lejos de reguetón, trap o fusiones urbanas, la vida musical de Inti gira alrededor de un repertorio infantil que ha conquistado también al equipo de trabajo de la cantante.

Cazzu contó que su hija crece rodeada de tatuajes y que incluso se pregunta si Papá Noel también tiene. (Foto: Lisa Lake / Getty Images via AFP)
Cazzu contó que su hija crece rodeada de tatuajes y que incluso se pregunta si Papá Noel también tiene. (Foto: Lisa Lake / Getty Images via AFP)

Cazzu contó entre risas que en su casa reinan Moana, Frozen, Luli Pampín y Plim Plim, y que todos, incluidos músicos, asistentes y amigos ya pueden cantar de memoria varios de esos temas.

Y aunque la artista bromeó con que su hija no conoce otro tipo de música, también mostró orgullo por el cuidado que todos ponen en crear un entorno sano y amable para ella.

¿Cómo maneja Cazzu el entorno visual y la curiosidad de Inti?

A sus dos años, Inti está en la etapa en la que absorbe todo, palabras, gestos, expresiones y hasta estilos, por eso Cazzu explicó que ella y su círculo han aprendido a moderar ciertos comportamientos frente a la niña.

Frozen es la favorita de Inti, y "Libre soy" se convirtió en el himno diario del hogar de Cazzu. (Foto Jose R. Madera/AFP)
Frozen es la favorita de Inti, y “Libre soy” se convirtió en el himno diario del hogar de Cazzu. (Foto Jose R. Madera/AFP)

Sin embargo, en lo visual, Inti ha crecido rodeada de tatuajes, una característica que forma parte de la esencia de su mamá y de gran parte de su entorno cercano.

Para la pequeña, los tatuajes son sinónimo de confianza, y cuando Inti ve a una persona tatuada, siente familiaridad porque así son quienes la rodean, e incluso, en medio de su inocencia preguntó si Papá Noel tenía tatuajes como su mamá.

