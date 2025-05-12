Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

La cantante Shakira fue cuestionada por una fan que no quedó conforme con un detalle que apareció en su Spotify Wrapped, generando opiniones divididas en redes.

¿Qué detalle del Spotify Wrapped molestó a una fan de Shakira?

Como cada año, Spotify sorprende a sus usuarios al revelar las canciones más reproducidas, los álbumes más escuchados y sus artistas favoritos en el esperado resumen conocido como Spotify Wrapped.

Shakira deslumbra con su vestido rosa en la alfombra roja del Met Gala 2025. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Al final de este informe aparece un mensaje del artista más escuchado, agradeciendo a los fans por incluirlo en sus playlists. Fue justo en este punto donde la seguidora de la barranquillera se indignó, pues la intérprete de 'TQG' se expresó en inglés y no en español.

¿Neta Shakira? Eres Latina, casi todas tus canciones son en español, la mayoría de tus fans son latinos, diste un montón de conciertos en México porque es donde más pudiste sacar lana y mandas mensaje en Spotify ¿EN INGLÉS? Antes eres chida".

La reacción de la mujer, quien compartió en TikTok el video donde aparece Shakira dando su mensaje, generó opiniones divididas. Mientras algunos fans apoyaron su descontento, otros consideraron exagerada su molestia.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Qué dijeron los usuarios sobre la molestia de la fan por el mensaje en inglés de Shakira en Spotify Wrapped?

Como era de esperarse, el video compartido por la mujer se volvió viral en cuestión de horas, desatando un intenso debate en los comentarios.

Algunos usuarios apoyaron su molestia y aseguraron estar de acuerdo con que Shakira debía enviar su mensaje en español. Incluso resaltaron que, por este tipo de detalles, Bad Bunny era -según ellos- el verdadero representante de la cultura latinoamericana.

Otros, por el contrario, defendieron a la barranquillera argumentando que, al ser una artista de talla global, es lógico que usara el inglés como idioma universal para su mensaje en Spotify Wrapped.

Shakira en medio del lanzamiento mundial de su gira 'Las Mujeres ya no Lloran' en Río de Janeiro. (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

La discusión creció aún más cuando varios usuarios señalaron que Shakira no fue la única en hablar en inglés, sino que otros artistas como Fuerza Regida también enviaron su mensaje en este idioma.

Incluso compararon la situación con la posibilidad de que Taylor Swift mandara un saludo en español, destacando que su alcance internacional no la obliga a hacerlo en otros idiomas.

¿Qué ha dicho Shakira sobre las críticas por su mensaje en Spotify Wrapped?

Por ahora, la cantante no se ha pronunciado sobre el video viral que generó críticas por su mensaje en inglés en Spotify Wrapped.

Actualmente, la artista continúa enfocada en los preparativos de sus próximos conciertos en Estados Unidos, donde se presentará en diciembre de 2025 en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida.

Además, celebra el éxito de su participación en 'Zootopia 2', producción que la ha mantenido especialmente emocionada y activa en su agenda internacional.