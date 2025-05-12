Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle contradice a Westcol tras comentario sobre las mujeres

El artista Beéle le hizo curiosa confesión al streamer Westcol, quien se mostró asombrado al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beéle y Westcol
Beéle contradice a Westcol causa revuelo entre fans/AFP: Romain Maurice/Tommaso Boddi

El cantante Beélesorprendió a sus fanáticos tras contradecir al streamer Westcol luego de polémico comentario sobre algunas mujeres.

¿Qué le dijo Beéle a Westcol sobre las mujeres?

Los famosos estuvieron juntos en una transmisión en vivo donde hablaron con sus fanáticos sobre diversos temas.

Beele defiende a las mujeres gorditas

Entre ellos, el barranquillero le confesó a Westcol que a él sí le gustan "las g*rditas" y para su séptima fecha en el Movistar Arena pondrá alrededor del Movistar Arena la frase "Qué vivan las g*rditas".

"El que no c*me g*rdita no va al cielo, es una experiencia como ir al concierto de tu infiel favorito", expresó el cantante.

Recordemos que, Westcol generó gran controversia en redes sociales luego de criticar a mujeres subidas de peso, lanzando un polémico comentario que dio mucho de qué hablar, el cual fue: "Yo no subo g*rdas a mi carro, para eso están las grúas".

¿Cómo reaccionó Westcol tras la confesión de Beéle?

El streamer no dudó en mostrar su asombro y cuestionarlo sobre cómo ha sido su experiencia con mujeres que no son tan fit, a lo que él respondió que, según lo que él ha vivido tienen mayor desempeño y resistencia a la hora de estar juntos.

"Está bien", le dijo Westcol a Beéle sin dar más comentarios sobre el tema.

Por ahora, Beéle se prepara para lo que será su séptima fecha en el Movistar Arenas el próximo 17 de noviembre y su octava y última fecha el 20 de diciembre.

Beele sobre las gorditas

Con ocho fechas en Bogotá, el artista rompió un sorprendente récord, demostrando que es uno de los artistas más escuchados y con mayor acogida entre el público pese a las polémicas que ha protagonizado por su vida personal, en especial con su expareja Cara Rodríguez, con quien recientemente se le vio sostener una gran relación por el bienestar de sus pequeños Ethan y Paolo, quienes fueron a verlo a uno de sus shows.

Por su parte, Westcol sigue generando diversas reacciones en redes sociales con sus opiniones y sus proyectos con los que tiene tanta acogida entre el público.

