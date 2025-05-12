Yina Calderón quiere alianza con Andrea Valdiri y estalla la controversia: "Interesada"

Aunque Yina Calderón y Andrea Valdiri habían quedado en que no se iban a volver a mencionar en redes sociales tras la polémica renuncia del enfrentamiento por parte de la empresaria de fajas, eso no se cumplió.

Yina Calderón regresó a Colombia después de un mes de estar fuera del país y lo hizo como suele ser ella: hablando sobre los demás.

En ese orden de ideas, la influenciadora resultó proponiéndole una alianza a Andrea Valdiri, con quien sostiene una rivalidad.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Andrea Valdiri tras regresar a Colombia?

Sí, Yina Calderón apareció diciendo que está dispuesta a crear contenido con Andrea Valdiri, pues cabe mencionar que la empresaria es de las que piensa que primero va el trabajo por encima de otros factores.

"Estoy abierta a poder realizar algún tipo de contenido, de diferentes maneras, el que propongan o el que yo proponga con Andrea Valdiri o Ana del Castillo", fue lo primero que comunicó Yina Calderón.

Andrea Valdiri y Yina Calderón son rivales | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es la alianza que Yina Calderón le propuso a Andrea Valdiri?

Después de esto, vino la propuesta de la alianza debido a que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 dijo que independientemente de las diferencias está interesada en trabajar con la bailarina barranquillera.

"Independientemente de mis riñas, estoy interesada en crear nuevas alianzas y no es por nada, pero podríamos ser buenos componentes", según Yina Calderón.

Inclusive, la empresaria de fajas le fue haciendo una propuesta a la bailarina, la cual sería de que ellas dos hagan un reality de dos días de transmisión en vivo "de borrachos" y hasta mencionó que en la idea podría estar participando el influencer Yeferson Cossio.

Por obvias razones, las recientes palabras de Yina Calderón hicieron que los internautas reaccionaran, especialmente en contra, porque una vez más la empresaria habló de la bailarina luego de que se había llegado al acuerdo de que si Andrea Valdiri ganaba el enfrentamiento de boxeo no iban a volver a hablar la una de la otra en ningún aspecto.

Por el momento, Valdiri no se ha pronunciado o ha dado ninguna señal al respecto.