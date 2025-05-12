Luto en el cine: falleció reconocido actor tras sufrir un derrame cerebral

El mundo del entretenimiento se encuentra consternado tras conocerse la muerte de una leyenda del cine en las últimas horas.

¿Qué se sabe del fallecimiento del actor Cary-Hiroyuki Tagawa?

El actor Japonés-estadounidense, Cary-Hiroyuki Tagawa, falleció en la madrugada del 5 de noviembre a sus 75 años tras sufrir un derrame cerebral.

El actor era recordado por sus papeles en películas como "Mortal Kombat" y la serie de televisión “The Man in the High Castle”.

Margie Weiner, mánager del actor fue el encargado de confirmar su deceso a través de la cuenta oficial de Instagram del actor, en donde aseguró que sufrió complicaciones médicas producto del derrame.

Con mucho pesar nos despedimos de una de las personas más maravillosas para las que podríamos trabajar. Falleció pacíficamente rodeado de su familia de un derrame cerebral desafortunadamente, había estado sufriendo de un ataque anterior antes de este.

El mánager del actor también le dedicó emotivas palabras en su honor en donde resaltó su generosidad, compromiso y disciplina.

“Su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, amigos y todos los que lo amaron”.

Cary-Hiroyuki Tagawa nació en Tokio, Tagawa, pero desde pequeño se mudó a Estados Unidos en donde entró a la Universidad del Sur de California, donde se formó en karate tradicional japonés.

Su carrera como actor inició grande, específicamente a los 36 años, después de ser agricultor de apio, conductor de limusina, conductor de camión de reparto de pizza y fotógrafo.

Su salto a la fama se dio luego de dar vida al villano Shang Tsung en la saga de películas "Mortal Kombat" de 1995.

Su último papel destacado fue en The Man in the High Castle (2015), una serie de ciencia ficción de Amazon Prime, donde dio interpretó a Nobusuke Tagomi.

El mánager del artista pidió respeto a sus seguidores en este difícil momento en el que los familiares y seres queridos del actor llevan a cabo todos los actos póstumos.