Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

La noche bogotana del 4 de diciembre se llenó de energía y diversidad musical con la llegada de Cazzu al Movistar Arena.

Cazzu sorprendió al público colombiano cantando “Me sobran las palabras” del Binomio de Oro. (Foto Lisa Lake/AFP)

La artista argentina, reconocida como una de las voces más influyentes del trap latino, sorprendió a sus seguidores con un espectáculo que fue mucho más allá de su estilo urbano.

¿Cómo sorprendió Cazzu a su público colombiano en el Movistar Arena?

En medio de su Latinaje Tour, Cazzu interpretó “Me sobran las palabras”, clásico del Binomio de Oro, y emocionó al público con un homenaje al vallenato.

La cantante logró conectar con la identidad musical colombiana desde la emoción y el respeto.

¿Qué otros temas emocionaron al público colombiano en el Movistar Arena?

La sorpresa continuó con “Hay amores”, el bolero compuesto por Shakira para la película "El amor en los tiempos del cólera", inspirada en la obra de Gabriel García Márquez.

Con esta interpretación, Cazzu demostró su versatilidad y su capacidad de apropiarse de géneros distintos a los que la han caracterizado.

El concierto reunió a más de 10.000 asistentes en el Movistar Arena, con localidades agotadas desde la preventa.

La puesta en escena incluyó visuales impactantes y una producción que reforzó el concepto del Latinaje Tour: un viaje musical que une trap, tango, cumbia, corrido tumbado y bolero.

Bogotá fue una de las paradas clave de la gira, que inició en Buenos Aires y pasó por Montevideo antes de llegar a Colombia.

Con este show, Cazzu reafirmó que su propuesta no solo es un espectáculo urbano, sino también un puente cultural que celebra la diversidad sonora de Latinoamérica.

Tras su exitoso paso por el Movistar Arena de Bogotá, el Latinaje Tour de Cazzu sigue su recorrido por Chile, donde se espera que repita la fórmula de fusión de géneros que tanto emocionó al público colombiano.

