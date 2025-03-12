Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

La creadora de contenido Cintia Cossio fue invitada al programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia.

Cintia Cossio habló sin filtros sobre diversos temas en ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Giovanny Ayala Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

En esta entrevista, Cossio abrió su corazón y compartió aspectos personales y profesionales que marcaron su vida.

¿Qué confesó sobre su vida Cintia Cossio en entrevista con Valentina Taguado en el programa ¿Qué hay pa' dañar??

Desde el inicio, la influenciadora dejó claro que atraviesa una etapa de transformación.

Contó cómo su segundo hijo, Lucca, nacido este año, se convirtió en el motor que la sacó de una fuerte depresión y le devolvió la motivación para seguir adelante.

Cintia explicó que, aunque su carrera digital le ha dado estabilidad económica, la falta de inspiración y creatividad la ha hecho replantearse su futuro.

Reconoció que quiere dedicar más tiempo a la maternidad y que, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, siente que tiene las condiciones para hacerlo.

También recordó la dura infancia que vivió junto a su hermano Yeferson Cossio, con quien mantiene un vínculo inquebrantable tras haber surgido sin el apoyo de sus padres.

Además, reflexionó sobre lo aburridoras que pueden ser las redes sociales hoy en día, donde muchos buscan mostrar una vida perfecta.

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Para ella, esa presión constante ha perdido sentido y prefiere enfocarse en lo que realmente la hace feliz.

Otro de los temas que generó gran interés entre los televidentes fue su relación con Jhoan López, padre de sus dos hijos.

Cintia relató que, aunque estuvieron separados por un año, decidieron darse una nueva oportunidad.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

El segundo embarazo llegó en medio de ese proceso y, aunque reconoció que el amor había cambiado, aseguró que en esta etapa se siente más libre y menos obsesionada.

Para ella, la clave ha sido aprender a amarse más, lo que le ha permitido construir una relación más sana y equilibrada.

¿Qué mensaje le dejó Valentina Taguado a Cintia Cossio tras su entrevista en ¿Qué hay pa' dañar??

Valentina Taguado compartió una imagen junto a Cintia en sus redes sociales, acompañada de un emotivo mensaje que resaltó la sinceridad y el valor de la conversación.

“Ella tiene un no sé qué, un algo, que me encanta entrevistarla”, escribió Valentina Taguado en su publicación.

Con esta entrevista, Cintia Cossio dejó ver una faceta más auténtica, alejándose de la imagen perfecta que suelen proyectar las redes sociales.

Sus confesiones sobre la maternidad, la depresión, la creatividad y el amor mostraron a una mujer que busca equilibrio y bienestar en medio de la exposición pública.