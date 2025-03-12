Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

La vida de Cintia Cossio dio un giro inesperado este año. La creadora de contenido encontró en la llegada de su segundo hijo Lucca un motivo para recuperar la energía y la ilusión que había perdido.

Cintia Cossio revela detalles sobre el nacimiento de su segundo hijo. (Foto Canal RCN)

Lo que parecía un momento difícil se transformó en una nueva etapa marcada por la maternidad y el deseo de priorizar a su familia.

En el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguadoy Johana Velandia, Cintia compartió cómo el nacimiento de su segundo hijo Lucca, la sacó de una fuerte depresión y le devolvió la fuerza para seguir adelante.

Además, recordó que junto a su pareja Jhoan López ya son padres de Thiago, su primer hijo de 10 años, quien también ha sido parte fundamental de este proceso y de la motivación que hoy la impulsa a enfocarse más en su rol de mamá.

¿Cintia Cossio se retira de las redes sociales?

Aunque continúa activa en el mundo digital, confesó que se siente agotada y con falta de inspiración para crear contenido.

Cintia reconoce que su ciclo en las plataformas podría estar llegando a una pausa, pues después de diez años de haber tenido a Thiago, ahora quiere dedicarse plenamente a la maternidad y disfrutar de esta nueva etapa con Lucca.

La influencer aseguró que cuenta con la estabilidad económica para dar ese paso, pero aún no ha tomado la decisión definitiva.

Explicó que se encuentra en sus “tiempos gloriosos”, una etapa que quiere aprovechar al máximo, aunque eso implique esfuerzo y dedicación constante.

Entre la balanza de la vida digital y la familia, Cintia se inclina cada vez más hacia el segundo aspecto, convencida de que sus hijos merecen lo mejor de ella.

¿Cómo es el vínculo de Cintia Cossio con su hermano Yeferson Cossio?

Otro aspecto del que habló Cintia fue su relación con su hermano Yeferson Cossio, con quien comparte una conexión incondicional desde la infancia.

Ambos crecieron juntos y esa unión se ha mantenido sólida con el paso de los años, incluso ahora que cada uno tiene sus propios proyectos y familias.

Cintia destacó que siempre buscan vivir cerca y que se ha llevado muy bien con las parejas de Yeferson por respeto a él y sus decisiones, dejando claro que lo más importante para ella es su hermano.

Aunque el futuro en las redes sociales de Cintia aún es incierto, lo que sí dejó claro es que su mayor satisfacción está en el hogar, en el vínculo con sus hijos y en la unión con su hermano, buscando equilibrio, tranquilidad y plenitud en esta nueva etapa.