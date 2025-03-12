Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

Cintia Cossio compartió cómo la maternidad la llevó a reencontrarse consigo misma tras una situación mental complicada.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar?
Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? sobre su futuro en las redes sociales. (Foto Canal RCN)

La vida de Cintia Cossio dio un giro inesperado este año. La creadora de contenido encontró en la llegada de su segundo hijo Lucca un motivo para recuperar la energía y la ilusión que había perdido.

Cintia Cossio se sincera en ¿Qué hay pa' dañar?
Cintia Cossio revela detalles sobre el nacimiento de su segundo hijo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Lo que parecía un momento difícil se transformó en una nueva etapa marcada por la maternidad y el deseo de priorizar a su familia.

En el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguadoy Johana Velandia, Cintia compartió cómo el nacimiento de su segundo hijo Lucca, la sacó de una fuerte depresión y le devolvió la fuerza para seguir adelante.

Además, recordó que junto a su pareja Jhoan López ya son padres de Thiago, su primer hijo de 10 años, quien también ha sido parte fundamental de este proceso y de la motivación que hoy la impulsa a enfocarse más en su rol de mamá.

¿Cintia Cossio se retira de las redes sociales?

Aunque continúa activa en el mundo digital, confesó que se siente agotada y con falta de inspiración para crear contenido.

Cintia reconoce que su ciclo en las plataformas podría estar llegando a una pausa, pues después de diez años de haber tenido a Thiago, ahora quiere dedicarse plenamente a la maternidad y disfrutar de esta nueva etapa con Lucca.

La influencer aseguró que cuenta con la estabilidad económica para dar ese paso, pero aún no ha tomado la decisión definitiva.

Explicó que se encuentra en sus “tiempos gloriosos”, una etapa que quiere aprovechar al máximo, aunque eso implique esfuerzo y dedicación constante.

Entre la balanza de la vida digital y la familia, Cintia se inclina cada vez más hacia el segundo aspecto, convencida de que sus hijos merecen lo mejor de ella.

Artículos relacionados

¿Cómo es el vínculo de Cintia Cossio con su hermano Yeferson Cossio?

Otro aspecto del que habló Cintia fue su relación con su hermano Yeferson Cossio, con quien comparte una conexión incondicional desde la infancia.

Ambos crecieron juntos y esa unión se ha mantenido sólida con el paso de los años, incluso ahora que cada uno tiene sus propios proyectos y familias.

Artículos relacionados

Cintia destacó que siempre buscan vivir cerca y que se ha llevado muy bien con las parejas de Yeferson por respeto a él y sus decisiones, dejando claro que lo más importante para ella es su hermano.

Aunque el futuro en las redes sociales de Cintia aún es incierto, lo que sí dejó claro es que su mayor satisfacción está en el hogar, en el vínculo con sus hijos y en la unión con su hermano, buscando equilibrio, tranquilidad y plenitud en esta nueva etapa.

Cintia Cossio es mamá por segunda vez.
Cintia Cossio se convirtió en madre por segunda vez tras 10 años. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano desata rumores de posible compañero para trabajar en La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano volvería como presentadora de La casa de los famosos Colombia 2026, pero no se sabe con quién.

Votaciones de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Así van las votaciones del séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026

Seis aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 compiten por un puesto para el reality y los porcentajes asombran, ¿quién va ganando?

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

En las instalaciones del Canal RCN, se reveló el audio que Claudia Bahamón le grabó a Violeta Bergonzi por MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver” Cintia Cossio

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Cintia Cossio hizo sorprendente confesión acerca de su ruptura con Jhoan López, su actual pareja tras un año separados.

Falleció la chef Chef Lisette Malkin Talento internacional

Murió famosa chef tras caer de octavo piso en el norte de Barranquilla: esto se sabe

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios