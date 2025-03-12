El mundo de la gastronomía está de luto luego de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de una reconocida chef tras caer de un octavo piso en la capital del Atlántico.

¿Quién era la famosa chef que falleció tras caer de un octavo piso en Barranquilla?

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la reconocida chef Lisette Malkun Zarur de 55 años, quien era de origen árabe, pero llevaba varios años radicada en Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades y medios locales la famosa cocinera cayó desde el octavo piso de su apartamento ubicado en la carrera 57 # 81-15, en el barrio Alto Prado. Este suceso habría sucedido sobre las 8 de la noche del pasado 1 de diciembre.

Hasta el momento la muerte de Lisette es materia de investigación por las autoridades, sin embargo, las primeras hipótesis que se manejan es que la chef habría saltado desde su apartamento al vacío.

¿Qué se sabe del caso de la chef

¿Qué se sabe del caso de la famosa chef que cayó desde un octavo piso en Barranquilla?

La chef era todo un ícono en Barranquilla por su especialidad en la cocina árabe, precisamente, a su restaurante iban reconocidas celebridades, una de ellas fue el Pibe Valderrama.

Sobre la muerte de Lisette, familiares indicaron a las autoridades que Lisette al parecer padecía de depresión por lo que tomaba algunos medicamentos para controlar este afección.

En sus redes sociales la chef se mostraba orgullosa por su pasión por la cocina y su restaurante, precisamente, en su biografía aparece un mensaje con base a esto: "De generación en generación, he conservado el secreto del auténtico sabor de la Cocina Árabe".

Hermano de la chef Lisette Malkun Zarur rompió el silencio tras su muerte

Orlando Malkun Chef, hermano de la reconocida chef, se pronunció tras el fallecimiento de ella y le rindió un sentido homenaje en redes.

El hermano de la cocinera no ocultó su tristeza y dolor, más por la forma en que sucedieron los hechos, asegurando que era algo que no podía asimilar todavía.

Lamento profundamente la forma en que te despediste. Todavía siento que no he terminado de asimilar lo que pasó, pero desde lo más profundo de mi corazón estoy buscando la fortaleza necesaria para mantenerme en pie, para no perderme, para honrarte como mereces.

Orlando le agradeció por su amor durante tantos años, por ser luz en su vida y acompañarlo cuando él más lo necesitaba.

Tu partida deja un vacío inmenso en mi corazón. Pero también me dejas tantas enseñanzas.

El hermano de la chef concluyó asegurando que respetaba su decisión y que aunque no sería fácil asimilar su partida, se enfocaría en continuar con su pasión y legado.