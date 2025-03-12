Colombia se moviliza para evitar que miles de familias pasen hambre en Navidad

En un contexto donde millones de colombianos luchan por cubrir sus necesidades básicas, una nueva campaña nacional busca transformar esta Navidad en un acto colectivo de generosidad.

RCN y el diario de La República se unieron a la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para lanzar “Por una Navidad sin Hambre”, una iniciativa que pretende evitar que miles de familias vulnerables pasen esta temporada tan especial sin alimentos.

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país.

ABACO, esta organización que articula 26 Bancos de Alimentos y atiende a más de 1.4 millones de personas al año, será la encargada de recibir, administrar y entregar los alimentos que las personas podrán donar. Cada aporte se transformará en mercados destinados a familias en 220 municipios del país, a través de más de 4.000 organizaciones sociales aliadas.

Las cifras revelan la magnitud del problema: actualmente, 19.2 millones de personas no acceden a una alimentación adecuada y más de dos millones viven en condición de hambre crónica.

El panorama es aún más duro para los niños: uno de cada tres menores de cinco años sufre desnutrición crónica, una condición que impacta su desarrollo y futuro. A esto se suman más de 16 mil casos recientes de desnutrición aguda infantil y 136 muertes por causas asociadas a la falta de alimentos este año.

La campaña invita a ciudadanos, empresas y fundaciones a unirse a través de donaciones económicas o en especie. Los aportes pueden realizarse en: www.navidadsinhambre.com mediante PSE, Wompi o tarjetas de crédito. Supermercados como ARA y Makro también se sumaron, facilitando la donación de vueltas o la compra de mercados, y duplicando parte de las contribuciones para ampliar el impacto social.

La campaña que comenzó el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el 24 de diciembre, seguirá luchando por un país donde el hambre sigue arrebatando vidas y buscará transformar esa realidad con una oportunidad única para demostrar que la solidaridad puede cambiar realidades y devolver esperanza en la época más significativa del año.