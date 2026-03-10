Luna de miel de Jhonny Rivera y su esposa se vio empañada por alarmante situación: “lanzaron un misil”

Jhonny Rivera y Jenny López se encuentran disfrutando de su luna de miel en medio de compromisos laborales en territorio europeo. Sin embargo, esta no ha sido como esperaban ya que han presentado diversas dificultades, la más reciente de ellas a causa de un conflicto entre países.

¿Qué pasó con la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

En las últimas horas, Jhonny Rivera reapareció a través de sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su luna de miel con su esposa, Jenny López. El reconocido cantante habló de un cambio de planes en su itinerario debido a una delicada situación en el destino que inicialmente habían elegido.

Jenny López actualiza a sus fans tras la problema en su luna de miel con Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN).

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera reveló que junto a Jenny López decidieron continuar su luna de miel en Andorra, lugar en el que planean disfrutar de la nieve y practicar esquí.

“Tenemos pensado ir a la nieve, queremos ir a esquiar, vamos para Andorra”, expresó.

Sin embargo, también confesó que su destino principal era Capadocia, en Turquía, donde ya tenían todo pagado. No obstante, tras una situación bélica registrada en ese territorio, decidieron prevenir y tomar una decisión que les brindara mayor tranquilidad.

“Lo que íbamos a hacer era ir a Capadocia (Turquía), teníamos todo comprado, todo listo... pero lanzaron un misil. Entonces es mejor que no, porque qué tal le caiga a uno un misil en una uña encarnada. Mejor prevenir, cambiamos el destino”, comentó.

¿Qué otro percance ha pasado Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel?

Vale la pena recordar que este no es el primer percance que la pareja de recién casados tiene durante su luna de miel, pues a pocas horas de pisar territorio europeo Jenny López se percató de que una de sus maletas hacía falta.

Tras hacer publica la situación para lograr dar con el paradero de su maleta, la joven cantante mencionó que esta se había quedado en Bogotá, y que al estar de gira y no tener un punto fijo para reclamarla tuvo que acudir a un conocido para que se la llevara hasta Europa.