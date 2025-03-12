Famosa actriz atraviesa por complicaciones de salud tras pérdida en una de sus piernas: ¿quién es?

En las últimas horas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que reconocida actriz atravesó por un complicado momento tras amput#ci#n en una de sus piernas.

Además, todos sus seguidores han generado una ola de comentarios expresando su preocupación por la salud de la actriz, quien ha dejado un importante legado en el mundo de la televisión.

¿Quién es la reconocida actriz que atraviesa por un grave estado de salud?

El nombre de Ruth Codd, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarles a sus seguidores que en los últimos meses ha atravesado por ciertos quebrantos de salud tras la pérdida en una de sus piernas.

¿Cuál fue la razón por la que Rudd Codd perdió una de sus piernas? | Foto: Freepik

Así también Ruth ha tenido la oportunidad de contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en especial por abrir su corazón con sus seguidores acerca del difícil momento que atravesó hace algunos días. Sin embargo, se encuentra en recuperación gracias al cuidado de especialistas médicos.

Por esta razón, la actriz suele compartirles a sus seguidores acerca de varios detalles acerca de un dolor crónico que sintió hace un largo periodo de tiempo y según el diagnóstico de especialistas médicos, tuvo que ser intervenida por la pérdida en una de sus piernas a causa de un incidente que tuvo de pequeña en un torneo futbolístico:

¿En qué condiciones de salud se encuentra la actriz Rudd Codd? | Foto: Freepik

“La buena noticia es que estoy haciendo contenido para TikTok de nuevo desde la casa de mis padres. La mala noticia es que ya no puedo grabar delante de ese papel azul con flores, porque está en el piso de arriba”, señaló.

¿En qué producciones se ha dado a conocer Ruth Codd?

Es clave mencionar que Rudd se dio a conocer durante la época de pandemia tras los videos que compartía en su cuenta oficial de TikTok en la que tenía la oportunidad de compartirles a sus seguidores acerca de su vida y, posteriormente, adquirió un importante reconocimiento como actriz.

Entre las producciones más distinguidas en las que participó Ruth fueron en: ‘The Midnight Club’ y ‘The Fall of the House of Usher’, en las que se ganó el incondicional apoyo de su público, en especial con el personaje de Anya.