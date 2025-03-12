Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario
Thalía y Tommy Mottola conmemoraron 25 años de matrimonio reviviendo recuerdos de su boda y compartiendo fotografías.
Thalía y Tommy Mottola se casaron el 2 de diciembre de 2000, alcanzando su aniversario de plata, por lo que compartieron con sus seguidores un viaje emocional a ese día que marcó el inicio de su vida juntos.
Tanto la cantante como el productor musical recordaron esta ocasión con mensajes llenos de cariño, fotografías inéditas y reflexiones profundas sobre su recorrido como pareja y familia.
¿Cómo recordaron Thalía y Tommy Mottola la ceremonia de su boda?
Para Thalía, este aniversario fue la oportunidad perfecta para revivir con detalle el día de su boda y en sus redes sociales compartió fotografías del evento, recordando la emoción de llegar a la Catedral de St. Patrick en Nueva York, donde se llevó a cabo la ceremonia.
Uno de los recuerdos más significativos fue la imagen de su madre ayudándola a acomodar el velo del icónico vestido diseñado por Mitzy, el cual por su tamaño aún es recordado por sus seguidores.
¿Qué significado tiene este aniversario para Thalía y Tommy Mottola?
Thalía y Tommy han señalado que su historia comenzó incluso antes en 1998 gracias a unos amigos cercanos y desde entonces comenzaron a construir la conexión que hoy celebran.
Y la cantante aprovechó la ocasión para expresar cuánto valora el camino recorrido junto a su esposo y aunque sus vidas han cambiado en múltiples aspectos desde aquel primer encuentro.
¿Cómo proyectan Thalía y Tommy Mottola su futuro familiar?
La pareja ha formado una familia estable junto a sus hijos, Sabrina y Matthew, quienes se han convertido en el centro de su vida, Thalía expresó que este aniversario llega en un momento de plenitud, en el que se sienten más unidos que nunca.
Y destacó la importancia de cuidarse mutuamente, de proteger su hogar y de agradecer por cada reto que los ha fortalecido como una nueva etapa para seguir construyendo sueños.