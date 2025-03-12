Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario

Thalía y Tommy Mottola se casaron el 2 de diciembre de 2000, alcanzando su aniversario de plata, por lo que compartieron con sus seguidores un viaje emocional a ese día que marcó el inicio de su vida juntos.

Tanto la cantante como el productor musical recordaron esta ocasión con mensajes llenos de cariño, fotografías inéditas y reflexiones profundas sobre su recorrido como pareja y familia.

¿Cómo recordaron Thalía y Tommy Mottola la ceremonia de su boda?

Para Thalía, este aniversario fue la oportunidad perfecta para revivir con detalle el día de su boda y en sus redes sociales compartió fotografías del evento, recordando la emoción de llegar a la Catedral de St. Patrick en Nueva York, donde se llevó a cabo la ceremonia.

Uno de los recuerdos más significativos fue la imagen de su madre ayudándola a acomodar el velo del icónico vestido diseñado por Mitzy, el cual por su tamaño aún es recordado por sus seguidores.

¿Qué significado tiene este aniversario para Thalía y Tommy Mottola?

Thalía y Tommy han señalado que su historia comenzó incluso antes en 1998 gracias a unos amigos cercanos y desde entonces comenzaron a construir la conexión que hoy celebran.

Thalía recordó su icónica boda en la Catedral de St. Patrick en 2000. (Foto: Mike Coppola / Getty Images / AFP)

Y la cantante aprovechó la ocasión para expresar cuánto valora el camino recorrido junto a su esposo y aunque sus vidas han cambiado en múltiples aspectos desde aquel primer encuentro.

¿Cómo proyectan Thalía y Tommy Mottola su futuro familiar?

La pareja ha formado una familia estable junto a sus hijos, Sabrina y Matthew, quienes se han convertido en el centro de su vida, Thalía expresó que este aniversario llega en un momento de plenitud, en el que se sienten más unidos que nunca.

Thalía y Tommy Mottola conmemoraron 25 años de matrimonio reviviendo recuerdos de su boda. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images / AFP)

Y destacó la importancia de cuidarse mutuamente, de proteger su hogar y de agradecer por cada reto que los ha fortalecido como una nueva etapa para seguir construyendo sueños.