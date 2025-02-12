Fátima Bosch, Miss Universe, rompió el silencio acerca de si renunciará a la corona: esto dijo

En las últimas semanas, varios internautas generaron una ola de comentarios a través de las redes sociales tras la reciente edición que se llevó a cabo del certamen de belleza: Miss Universe 2025.

Además, la candidata en ser elegida para ser la Miss Universe oficial del actual año fue la modelo mexicana Fátima Bosch, tras ser elegida al demostrar su belleza, talento y disciplina.

Sin duda, el nombre de Fátima se ha convertido en tendencia no solo por llevarse la corona, sino que también por la polémica que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universe 2025?

En las últimas semanas, se han generado múltiples rumores a través de las plataformas digitales acerca del triunfo de Fátima Bosch tras ganar la corona universal. Sin embargo, ha recibido múltiples cuestionamientos acerca de “fraude”.

Recientemente, Fátima tuvo una entrevista en el programa ‘Hoy Día’, en el que le preguntaron acerca de si renunciaría a la corona de Miss Universe 2025 tras varios rumores. En la entrevista, la modelo expresó las siguientes palabras:

“Por supuesto que no porque yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que verdad solo hay una e hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras”, agregó Fátima.

Durante la entrevista, Fátima dejó claro su postura, en especial por todos los meses de preparación que tuvo para ser la representante de Miss Universe, al demostrar todo su esfuerzo:

¿Qué dijo Fátima Bosch, de obtener la corona? AFP: Lillian Suwanrumpha

“Hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras y pasamos por exactamente las mismas pruebas y gané yo. Entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé? Pero, solamente tú sabes por todo lo que pasaste hasta llegar aquí. Es muy injusto”, añadió la Miss Universe 2025.

¿Por qué le parece injusto a Fátima Bosch que le hagan varios señalamientos tras ganar la corona?

Es clave mencionar que Fátima está atravesando por momento muy importante a nivel personal y profesional, pues recientemente llegó a Nueva York, cautivando con su presencia en un evento internacional.

¿Qué piensa Fátima Bosch de todos los "señalamientos" | AFP: Lillian Suwanrumpha recibidos? |

Así también, aclaró durante la entrevista que ha tenido varios sentimientos encontrados tras los “señalamientos” que le han realizado por obtener la corona:

“Claro que me duele, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón, hay mucha adversidad. Pero no voy a dejar de estar aquí por todo mi esfuerzo”.