Ella es Taliana Vargas, protagonista de Chepe Fortuna: así luce en la actualidad

Una de las actrices colombianas más destacadas es Taliana Vargas, quien se ha destacado en los últimos años en demostrar su gran habilidad en el campo artístico y participar en importantes producciones.

Además, una de las telenovelas en la que Taliana adquirió un gran reconocimiento fue en ‘Chepe Fortuna’, una producción del Canal RCN, en la que cautivó a sus seguidores al darle vida al personaje de ‘Niña Cabrales’.

¿Cómo luce en la actualidad Taliana Vargas, protagonista de ‘Chepe Fortuna’?

Es clave mencionar que Taliana Vargas no solo adquirió un importante recibimiento por parte de sus seguidores al destacarse como una famosa actriz, sino que también por ser exreina de belleza y ser finalista de Miss Universe Colombia en el 2008.

Así luce Taliana Vargas en la actualidad. | AFP: Eugene Gologursky

De este modo, Taliana ha compartido varios acontecimientos de su vida a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, en la que comparte varios detalles de su faceta como madre y esposa.

Sin duda, la intérprete se ha convertido en un gran ejemplo a seguir para todos sus seguidores, pues ha demostrado que una de sus principales fuentes de inspiración es la labor social.

Por su parte, la exreina se ha dedicado en los últimos años en ser gestora social y ser primera dama de Cali, ya que su esposo es el alcalde de esta ciudad.

¿Quién es el esposo de Taliana Vargas, protagonista de ‘Chepe Fortuna´?

Recordemos que Taliana Vargas atravesó por uno de los momentos más importantes de su vida a nivel personal tras casarse con Alejandro Eder.

¿Quién es el esposo de Taliana Vargas? | AFP: Pedro Rey

Además, hace unas semanas, la exreina de belleza compartió un emotivo momento junto a su esposo, con quien volvió a dar el “sí” tras la celebración de los votos matrimoniales.

Sin duda, la actriz ha demostrado que su familia es una de sus mayores fuentes de inspiración al darle un especial ejemplo a sus hijos: Alicia y Antonio.

Si quieres conectarte nuevamente con todos los capítulos de ‘Chepe Fortuna’, conéctate con su historia en el horario de 8:00 – 9:00 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN. ¡No te la pierdas!