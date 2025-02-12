Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales

El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras conocerse el lamentable fallecimiento de Fernando Meza, cofundador del exitoso proyecto Huevocartoon. Ante la noticia, diferentes fans decidieron despedirlo con emotivos mensajes en redes sociales.

¿De qué murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon?

La noticia de la muerte de Fernando Meza se dio a conocer a través de las redes sociales de Huevocartoon, donde publicaron un extenso mensaje agradeciendo su labor dentro del exitoso proyecto.

Sin embargo, se desconocen las causas que llevaron a su muerte repentina y que tomó por sorpresa tanto a sus colaboradores como a los millones de fans de Huevocartoon.

Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz. Fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y con su increíble talento para crear voces, ha dejado un talento imposible de sustituir... Nos solidarizamos profundamente con su familia y los acompañamos en estos momentos difíciles".

Asimismo, el comunicado recordó los momentos que Fernando vivió dentro del proyecto y destacó su arduo trabajo, el cual mantuvo hasta sus últimos días.

¿Cómo reaccionaron en redes los fans de Huevocartoon al fallecimiento de su cofundador Fernando Meza?

Las redes sociales de Huevocartoon se llenaron de reacciones tras confirmarse la muerte del actor, quien dio voz a personajes que marcaron la infancia de muchos.

Los fans le agradecieron por haber hecho sus días más felices y por el legado que dejó en cada uno de ellos.

No puede ser, yo veía los Huevocartoon desde el primer video. Q.E.P.D.", "Qué el colesterol lo acompañe, descanse en paz, que Dios lo reciba en su reino celestial" y "Mis más sinceras condolencias, él fue sin duda épico con sus interpretaciones y le agradezco enormemente las risas que me sacó desde niña", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Fans de Huevoscartoon lamentaron la muerte de Fernando Meza, cofundador del exitoso proyecto animado. (Foto: Freepik)

¿Quién era Fernando Meza?

Fernando Meza estudió una licenciatura en mercadotecnia que le permitió con el tiempo crear el famoso proyecto que se convirtió en un clásico de la comedia animada en México.

Además de crear los respectivos guiones de los sketchs de los "Huevos rancheros", los "Huevo Poetas" y "Una película de huevos", lanzada en 2006, Meza le dio vida con su voz a grandes personajes como:

'Ferdinand' , uno de los "poetas huevos".

, uno de los "poetas huevos". 'Chema' , era uno de los "Huevos rancheros".

, era uno de los "Huevos rancheros". 'Tlacua' , uno de los tlacuaches de Huevocartoon.

, uno de los tlacuaches de Huevocartoon. 'Huevo de escorpión' , en "Otra película de huevos y un pollo".

, en "Otra película de huevos y un pollo". 'Pato anfitrión', en "Un gallo con muchos huevos".

Personajes que sin duda perduran en la memoria de quienes crecieron disfrutando de su trabajo.