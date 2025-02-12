Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sorprende a sus fans con la prohibición que le tiene a su hija
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, ha revelado en Instagram por medio de un video la prohibición que le tiene a su hija Sophie.
Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, recurrió a sus redes sociales para expresar lo que no desea que su hija Sophie haga, asegurando que es algo inapropiado y que ninguna niña debería realizar.
¿Cuál es la prohibición que Verónica Giraldo, hermana de Karol G, le puso a su hija?
La hermana mayor de 'La Bichota' compartió un mensaje de reflexión con sus más de un millón de seguidores sobre las niñas que, a temprana edad, ingresan al mundo del maquillaje.
En un video tutorial publicado en sus historias de Instagram, Verónica mostró a una niña famosa en Estados Unidos realizando una rutina de maquillaje con la habilidad de una profesional.
Para ella, este tipo de contenido resulta inapropiado para todas aquellas niñas que desde muy pequeñas recurren a realizar actividades de adultos y dejar a un lado las muñecas, expresando que no le gustaría que su hija Sophie hiciera algo similar cuando creciera.
No entiendo qué pasa con la niñez de hoy en día. Esto jamás lo quiero para mi hija y aún yo siendo vanidosa, pero esto jamás lo quiero para Sophie hasta que tenga la edad suficiente para hacerlo", expresó.
¿Por qué Verónica Giraldo no quiere que su hija se maquille desde tan pequeña?
La mujer señaló que este tipo de actividades podría afectar la piel de las niñas y expresó su tristeza al ver cómo muchos menores están saltándose etapas fundamentales de su infancia.
Por ello, aseguró que, aunque algunos la consideren exagerada, protegerá a su hija para que disfrute su niñez con total tranquilidad.
¿Qué enfermedad padece Verónica Giraldo, hermana de Karol G?
La hermana de Karol G, Verónica Giraldo, padece artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica que provoca inflamación en articulaciones como rodillas, tobillos y pies, y ocasionalmente puede afectar ojos, piel o vías urinarias.
Recientemente, publicó en sus historias que debió pasar algunos días en el hospital debido a su condición. Pero tras ese episodio, ya regresó a casa, donde planea disfrutar de las fiestas navideñas junto a su familia.