Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se pronuncia sobre "los hombres de hoy" desde el hospital

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia tras revelar que se encontraba hospitalizada debido a una artritis reumatoide. No obstante, decidió hacer un video en el que habla sobre los hombres hoy.

¿Qué le pasó a Verónica Giraldo, la hermana de Karol G?

A través de sus redes sociales, la empresaria, maquilladora y creadora de contenido reveló a sus millones de seguidores una imagen de su cuarto en el hospital, en la que generó preocupación tras revelar que:

“Así hay veces que la vida nos da pruebas, hay que seguir adelante”, y en otra imagen, la hermana de Karol G compartió además una foto suya en la que aparece con suero y en la clínica.

No obstante, mientras se recupera del quebranto de salud, decidió hacer contenido para sus redes sociales, en el que habló sobre los hombres en un divertido video para su cuenta de TikTok, que rápidamente se llenó de ‘me gusta’ y cientos de reacciones.

Hermana de Karol G sorprende en video desde el hospital hablando sobre los hombres. (Fotos AFP)

Verónica Giraldo decidió utilizar un audio viral en el que un hombre le habla a su conquista sobre cómo está su día, le da un consejo y le dice qué tiene que comer y si no le hace daño.

La hermana de Karol G causó sensación al recrear el audio, y sus gestos llamaron la atención de sus seguidores al escucharlo y hacer la parodia como si fuera ella.

El video lo compartió con un mensaje: “Los hombres de hoy… los princesos”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de la hermana de Karol G a su video?

Con cientos de ‘me gustas’ y reacciones, los seguidores de Verónica Giraldo compartieron sus opiniones sobre el video. Muchos elogiaron su sentido del humor y la manera en que recreó el audio viral.

Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “Y así son” y “Dile si quieres perder tu tiempo”. Mientras otros se enfocaron en la salud de la empresaria en la que le enviaron mensajes de pronta recuperación.

Por lo pronto, Karol G no ha manifestado públicamente ningún mensaje dirigido a su hermana tras el inconveniente en su salud.