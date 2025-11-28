Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo
Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.
Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.
Alejandro Fernández fue grabado con un comportamiento poco usual durante su concierto, lo que generó diversas reacciones en redes.
Pepe Aguilar conmovió a sus seguidores al publicar un homenaje dedicado a Flor Silvestre, recordando su legado y mostrando momentos familiares.
Eugenio Derbez compartió un mensaje para Aislinn tras la muerte de su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel.
Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia y obtuvo millonario premio.