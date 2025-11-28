Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín sorprende al revelar si volvería a un certamen tras Miss Universo 2025

Miss Colombia Vanessa Pulgarín reveló si existe la posibilidad de competir en un certamen de belleza después de Miss Universo 2025.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La verdad de Vanessa Pulgarín sobre regresar a un certamen tras Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín sorprende al confesar si volvería a un certamen tras Miss Universo 2025. (Foto Canal RCN).

Miss Colombia Vanessa Pulgarín reapareció por medio de sus redes sociales con una inesperada dinámica de preguntas y respuestas en la que reveló si volvería a un certamen tras Miss Universo 2025.

¿Vanessa Pulgarín volvería a un certamen de belleza tras Miss Universo 2025?

Por medio de la popular dinámica de preguntas y respuestas que ofrecen varias plataformas digitales, Vanessa Pulgarín recibió una pregunta que sorprendió a muchos de sus seguidores. Lejos de esquivarla, Miss Colombia decidió responder con total sinceridad.

Vanessa Pulgarín reaparece en redes y sorprende con un inspirador mensaje
El motivador mensaje con el que Vanessa Pulgarín volvió a las redes. (Foto Canal RCN).

Luego de su participación en Miss Universo 2025, certamen en el que avanzó hasta el top 12, Pulgarín se tomó un descanso de todo lo que implicó esta experiencia. Durante ese tiempo decidió realizar la dinámica en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Allí, uno de los internautas aprovechó para preguntarle si planeaba volver a participar en un certamen de belleza después de vivir su paso por Miss Universo 2025.

Ante esto, Pulgarín se sinceró y explicó que su mayor sueño siempre fue competir en Miss Universo, por lo que no se ve participando en otro certamen de belleza.

“No, Miss Universo siempre fue mi único sueño entre los certámenes de belleza”, respondió con contundencia.

De esta manera, la modelo cerró la inquietud de sus seguidores con una respuesta directa y sin dejar espacio a especulaciones.

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín tras su derrota en Miss Universo 2025?

Vale la pena recordar que una vez se dio a conocer que Vanessa Pulgarín había quedado fuera del top 5 de Miss Universo 2025, la participante se pronunció por medio de sus redes sociales para expresar su sentir.

Vanessa Pulgarin sube al escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok.
Esto dijo Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

Miss Colombia manifestó en aquel momento lo agradecida que se sentía con todas las personas que la acompañaron en este importante camino.

"Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace", escribió.

