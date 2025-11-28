Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe celebró sus 35 años con un emotivo mensaje en redes sociales

Sara Uribe celebró su cumpleaños 35 en una paradisiaca isla colombiana rodeada de familiares y amigos cercanos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Sara Uribe en el emotivo mensaje con el que celebró sus 35 años?
El mensaje con el que Sara Uribe sorprendió al celebrar sus 35 años. (Foto Canal RCN).

Este viernes 28 de noviembre la reconocida presentadora colombiana Sara Uribe se encuentra celebrando su cumpleaños 35 en una paradisiaca isla en la costa caribeña colombiana. Durante la celebración compartió un emotivo post con el que agradeció por las experiencias vividas y las que vendrán.

¿Por qué el post de cumpleaños 35 de Sara Uribe conmovió tanto?

Con una publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe compartió un carrete de fotografías en las que se dejó ver celebrando un año más de vida junto a su pequeño hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista colombiano Freddy Guarín.

Sara Uribe celebró sus 35 años y un detalle en su mensaje llamó la atención
Sara Uribe celebró sus 35 años. (Foto Canal RCN).

Aunque las fotografías de su cumpleaños llamaron la atención en gran medida fue el mensaje con el que acompañó las instantáneas el que se llevó toda la atención, pues en este Sara Uribe abrió su corazón al revelar todo lo vivido durante el último año.

Según comentó en el transcurso de sus 34 años tuvo uno de los años más difíciles al vivir experiencias como el soltar amores, pagar deudas, asistir a audiencias, perder dinero, reconstruirse, subir de peso y perderlo, entre otras cosas.

“Me alejé de personas que no me querían o que me hacían sentir mal con sus comentarios y sus palabras. Un año lleno de cargas que no eran mías, de plata que no debía, pero que me tocó asumir por confiar en quien no debía. Un año donde me caí muchas veces, pero también me levanté todas”.

¿Qué espera Sara Uribe en sus 35 años?

Así mismo Sara Uribe se despidió de sus 34 años de la mejor manera: rodeada de sus seres queridos, junto a su hijo, en un paradisiaco lugar en donde también le daría la bienvenida a todo lo que sus 35 años le traerán en su vida.

El emotivo mensaje con el que Sara Uribe festejó su cumpleaños número 35
Sara Uribe celebró sus 35 años con un emotivo mensaje en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Uribe aseguró que este año sería distinto par ella, especialmente porque se lo entregaba a Dios para que la guiara en este nuevo camino.

“Este año será distinto. Este nuevo año de 35 te lo entrego a Ti, Señor. Para que seas Tú quien me guíe, quien me lleve a donde yo quiero, a donde Tú quieras, a donde me permitas brillar siempre”.

