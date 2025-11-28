Valentina Taguado reveló el reproche que le hizo un fan: “por eso no ganó MasterChef”
Valentina Taguado reveló la experiencia que vivió con un fan, quien le habría reprochado por no a ver ganado MasterChef Celebrity Colombia.
El pasado martes 25 de noviembre, se vivió la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, en donde quedó como ganadora Violeta Bergonzi, la famosa presentadora que llegó a la final de la competencia junto a Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino.
Tras la final del reality de cocina, Valentina Taguado contó una historia que vivió con un seguidor, quien le habría reprochado por no ganar la competencia.
¿Qué dijo Valentina Taguado sobre su experiencia con fanático?
A través del programa ‘¿Qué hay pa´ dañar?’, la locutora y creadora de contenido, Valentina Taguado, reveló con mucho detalle la experiencia que vivió con un fanático durante el concierto de Beéle.
La exparticipante y finalista de MasterChef Celebrity Colombia, reveló que durante el concierto de Beéle, ella estuvo con Raúl Ocampo y justo al ingresar al Movistar Arena, se encontró con algunos uniformados que estaban en el sitio y uno de ellos le pidió una foto.
Valentina dijo que el hombre tenía temporizador en la cámara del celular y por eso, molestando le dijo que “quitara eso” y se rieron de la situación, por lo que el uniformado la llamó “cansona”, todo esto con mucho humor.
Taguado le siguió la cuerda en su conversación jocosa y le preguntó “¿cansona yo” y al tomarse la foto, el seguidor fue contundente al decirle “por eso perdió”, refiriéndose a MasterChef Celebrity Colombia 2025.
¿Qué le respondió Valentina Taguado a seguidor que le reprochó por no haber ganado MasterChef Celebrity Colombia?
Continuando con su relato, Valentina Taguado contó que, al escuchar los reproches de su seguidor, ella no dudó en contestarle de una manera irreverente, sin importarle que se tratase de un uniformado.
Cuando el hombre le dijo “por eso perdió”, la locutora le respondió “tombo (y una grosería)”, lo que generó risa entre Taguado y sus seguidores, pues ella expresó que no le importó que su fan hubiese sido un uniformado, ya que estaba viendo un momento jocoso con sus fanáticos.
La locutora no dijo nada más sobre su experiencia con su seguidor, pero sí dejó claro que todo se trato de un momento divertido y que no se habría tomado nada personal.
