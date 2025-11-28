Valentina Taguado se mostró cantando a grito herido en concierto de Beéle

La locutora e influenciadora Valentina Taguado cautivó a miles de sus fanáticos luego de mostrarse muy feliz disfrutando de uno de los conciertos de Beéle en el Movistar Arena en Bogotá.

¿Valentina Taguado estuvo viendo a Beéle en vivo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró en medio del público viendo al barranquillero en su presentación.

En la grabación se ve a la bogotana bailar y cantar a grito herido la canción "Quédate" del artista, que suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de Valentina Taguado en el concierto de Beéle?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y elogios por su belleza y su forma de disfrutar el show del cantante.

Otros no dudaron en seguir cuestionando la relación de ella con el cantante, pues recordemos que debido a su cercanía muchos los han relacionado sentimentalmente, sin embargo, ella ha desmentido dichas especulaciones en varias ocasiones, reiterando la gran amistad que hay entre ambos.

Por ahora, Valentina Taguado sigue entreteniendo a sus fanáticos en el programa "Qué hay pa' dañar" por las mañanas en la aplicación y la cuenta de YouTube de Canal RCN.

Asimismo, sigue recibiendo todo el cariño que le han brindado luego de su participación en MasterChef Celebrity, donde logró quedar de finalista junto a Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, donde esta última fue quien logró llevarse el premio.

Pese a no ganar, Valentina confesó lo feliz que fue y lo agradecida que está de haber participado en esta competencia de la cocina más grande del mundo.

Por su parte, Beéle sigue enamorando a sus fanáticos con sus presentaciones en el Movistar Arena en Bogotá, con las que ha batido récords por éxito en boletaría a tan temprana edad.

El cantante ha sorprendido a los asistentes ofreciendo diferentes sorpresas en sus diferentes presentaciones, entre la más reciente la aparición de su colega Arcángel en la tarima.