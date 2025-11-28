Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado se mostró cantando a grito herido en concierto de Beéle

Valentina Taguado se mostró muy feliz disfrutando de uno de los conciertos de Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentina Taguado y Beéle
Valentina Taguado cautivó disfrutando show de Beéle/Canal RCN

La locutora e influenciadora Valentina Taguado cautivó a miles de sus fanáticos luego de mostrarse muy feliz disfrutando de uno de los conciertos de Beéle en el Movistar Arena en Bogotá.

Artículos relacionados

¿Valentina Taguado estuvo viendo a Beéle en vivo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró en medio del público viendo al barranquillero en su presentación.

Valentina Taguado viendo a Beéle

En la grabación se ve a la bogotana bailar y cantar a grito herido la canción "Quédate" del artista, que suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de Valentina Taguado en el concierto de Beéle?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y elogios por su belleza y su forma de disfrutar el show del cantante.

Otros no dudaron en seguir cuestionando la relación de ella con el cantante, pues recordemos que debido a su cercanía muchos los han relacionado sentimentalmente, sin embargo, ella ha desmentido dichas especulaciones en varias ocasiones, reiterando la gran amistad que hay entre ambos.

Valentina taguado cautiva en show de beele

Por ahora, Valentina Taguado sigue entreteniendo a sus fanáticos en el programa "Qué hay pa' dañar" por las mañanas en la aplicación y la cuenta de YouTube de Canal RCN.

Asimismo, sigue recibiendo todo el cariño que le han brindado luego de su participación en MasterChef Celebrity, donde logró quedar de finalista junto a Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, donde esta última fue quien logró llevarse el premio.

Pese a no ganar, Valentina confesó lo feliz que fue y lo agradecida que está de haber participado en esta competencia de la cocina más grande del mundo.

Artículos relacionados

Por su parte, Beéle sigue enamorando a sus fanáticos con sus presentaciones en el Movistar Arena en Bogotá, con las que ha batido récords por éxito en boletaría a tan temprana edad.

El cantante ha sorprendido a los asistentes ofreciendo diferentes sorpresas en sus diferentes presentaciones, entre la más reciente la aparición de su colega Arcángel en la tarima.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de Fátima Bosch al video de una fan Miss Universo

Fátima Bosch tiene curiosa reacción con una fan que intentaba grabarla: “Súper espontánea”

Fátima Bosch sorprendió con su reacción al ver el celular de una fanática mientras cumplía compromiso de Miss Universo.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se atrevió a cantar a capela y dejó a sus seguidores impresionados

Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar su faceta musical con una interpretación a capela que generó reacciones en sus seguidores.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se defendió de internauta que la insultó EN VIVO en plena entrevista | VIDEO

Violeta Bergonzi no se dejó del usuario que arremetió en su contra. "El trofeo es mío", dijo la ganadora de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.

Stranger Things Tecnología

Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH