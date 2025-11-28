Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposo de Geraldine Zivic le dedicó románticas palabras en su aniversario

La actriz Geraldine Zivic recibió amorosa dedicatoria de su esposo tras cumplir 15 años de casados.

Gisseth Beltrán García

El actor Gonzalo Vivanco, esposo de la actriz Geraldine Zivic, derrochó romanticismo tras celebrar su aniversario con amorosa publicación.

¿Cómo celebró Geraldine Zivic su aniversario?

El actor sorprendió a la actriz compartiendo a través de su cuenta de Instagram un video con varias imágenes de su boda y su relación, en las que se evidencia lo felices que han sido.

Geraldine zivic de aniversario con su esposo

Con dicha grabación, aprovechó para dedicarle románticas palabras luego de cumplir 15 años de casados y vivir tantas experiencias juntos.

"Ya son 15 años y mil canciones, dos países, dos casas, miles de kilómetros, 3 hijos, uno desde el cielo, funerales y nacimientos, viejos amigos, nuevos amigos, ex amigos. Miraba las fotos del matrimonio y hoy falta tanta gente que estuvo ahí, unos en otro plano otros que sé yo, pero los dos seguimos juntitos de la mano, jugándonos por nuestro amor", escribió.

Le resaltó lo mucho que la ama y lo convencido que está que es su amor de mil vidas.

También agradeció a quienes los han acompañado desde el primer días y siguen a su lado siendo testigos de su amor.

¿Cómo reaccionó Geraldine Zivic tras la dedicatoria de su esposo en su aniversario?

La actriz reaccionó comentándole también amorosas palabras, coincidiendo con que son el amor del otro de mil vidas y agradeciendo por todas las venturas e historias que han construido juntos.

Geraldine Zivic en la sustituta

"Dios y nuestro Señor Jesucristo nos han guiado siempre. Por miles de años más juntos amorcito. Seguimos avanzando, creciendo, viendo la familia crecer. Te adoro. Feliz aniversario y qué coincidencia", agregó.

Tras la publicación, lograron miles de corazones y mensajes donde detallaron el gran amor que se evidencia que se tienen y les desearon que puedan cumplir muchos aniversarios más.

Por ahora, la actriz no solo sigue disfrutando de su familia, sino del gran recibimiento que ha tenido su personaje en la nueva producción "La Sustituta", la cual protagoniza al lado de Majida Issa y la que puedes ver a partir de las 10 de la noche en la pantalla y en la aplicación del Canal RCN.

