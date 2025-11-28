Jessi Uribe conmueve con un divertido video mostrando cómo han cambiado sus noches desde que nació Emilia

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le consultó a Jessi Uribe cómo han sido sus noches desde el nacimiento de Emilia, a lo que el cantante decidió responderle con un divertido y tierno video.

¿Cómo han sido las noches de Jessi Uribe desde que nació su hija Emilia?

Jessi Uribe ha venido compartiendo con sus más de siete millones de seguidores cómo ha sido retomar la experiencia de ser padre de una recién nacida.

Jessi Uribe compartió un divertido y tierno video dando a entender cómo han sido sus noches desde que nació Emilia. (Foto: Canal RCN)

Por eso, durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor quiso saber cómo han sido sus noches desde el nacimiento de Emilia.

El intérprete de 'La Culpa' respondió con un tierno y divertido video que deja claro que la pequeña no lo ha dejado dormir.

En el clip se ve a un hombre preparando un biberón dentro de un galón de agua, sugiriendo que sería más práctico hacer uno gigante para evitar levantarse cada hora en la madrugada a alimentar al bebé.

La ocurrencia hizo reír a los seguidores del cantante, quienes coincidieron en que, aunque exagerada, no sería una mala idea para quienes viven las desveladas de tener un recién nacido en casa.

¿Cuándo nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

El pasado 19 de noviembre, los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron a sus millones de seguidores el nacimiento de su pequeña hija, acompañándolo de unas tiernas fotografías que compartieron en redes sociales.

Desde entonces, sus fans se han mantenido atentos a cada publicación de la pareja. Aunque los artistas han decidido no mostrar el rostro de la bebé, muchos seguidores conservan la esperanza de poder conocerla algún día.

Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació el pasado 19 de noviembre. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán el rostro de su hija Emilia?

Paola y Jessi explicaron en una entrevista que no mostrarán el rostro de su hija Emilia porque desean protegerla de las críticas y la exposición pública. Consideran que, por ahora, lo mejor es mantener su intimidad y permitir que crezca lejos del ruido mediático.

Además, ambos recordaron que Jessi ya ha vivido situaciones incómodas con sus otros hijos, quienes en ocasiones fueron blanco de comentarios negativos en redes. Para evitar que Emilia pase por algo similar, la pareja prefiere resguardar su imagen.

Tener la gente contenta es muy difícil. Yo tengo cuatro niños, cinco con Emilia. Y cuando muestro a mis hijos, no me gusta la energía que tiran ni los comentarios, y cuando no los muestro, que por qué no los muestro", expresó el artista.