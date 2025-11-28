Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe conmueve con un divertido video mostrando cómo han cambiado sus noches desde que nació Emilia

Jessi Uribe sorprendió a sus fans con un jocoso y tierno video donde revela cómo han sido sus noches desde que nació Emilia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jessi Uribe conmovió a sus seguidores con un tierno y divertido video mostrando cómo han sido sus noches desde que nació Emilia. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le consultó a Jessi Uribe cómo han sido sus noches desde el nacimiento de Emilia, a lo que el cantante decidió responderle con un divertido y tierno video.

Artículos relacionados

¿Cómo han sido las noches de Jessi Uribe desde que nació su hija Emilia?

Jessi Uribe ha venido compartiendo con sus más de siete millones de seguidores cómo ha sido retomar la experiencia de ser padre de una recién nacida.

Jessi Uribe revela cómo han sido sus noches desde que nació Emilia
Jessi Uribe compartió un divertido y tierno video dando a entender cómo han sido sus noches desde que nació Emilia. (Foto: Canal RCN)

Por eso, durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor quiso saber cómo han sido sus noches desde el nacimiento de Emilia.

El intérprete de 'La Culpa' respondió con un tierno y divertido video que deja claro que la pequeña no lo ha dejado dormir.

En el clip se ve a un hombre preparando un biberón dentro de un galón de agua, sugiriendo que sería más práctico hacer uno gigante para evitar levantarse cada hora en la madrugada a alimentar al bebé.

La ocurrencia hizo reír a los seguidores del cantante, quienes coincidieron en que, aunque exagerada, no sería una mala idea para quienes viven las desveladas de tener un recién nacido en casa.

Artículos relacionados

¿Cuándo nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

El pasado 19 de noviembre, los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron a sus millones de seguidores el nacimiento de su pequeña hija, acompañándolo de unas tiernas fotografías que compartieron en redes sociales.

Desde entonces, sus fans se han mantenido atentos a cada publicación de la pareja. Aunque los artistas han decidido no mostrar el rostro de la bebé, muchos seguidores conservan la esperanza de poder conocerla algún día.

Jessi Uribe revela cómo han sido sus noches desde que nació Emilia
Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació el pasado 19 de noviembre. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán el rostro de su hija Emilia?

Paola y Jessi explicaron en una entrevista que no mostrarán el rostro de su hija Emilia porque desean protegerla de las críticas y la exposición pública. Consideran que, por ahora, lo mejor es mantener su intimidad y permitir que crezca lejos del ruido mediático.

Además, ambos recordaron que Jessi ya ha vivido situaciones incómodas con sus otros hijos, quienes en ocasiones fueron blanco de comentarios negativos en redes. Para evitar que Emilia pase por algo similar, la pareja prefiere resguardar su imagen.

Tener la gente contenta es muy difícil. Yo tengo cuatro niños, cinco con Emilia. Y cuando muestro a mis hijos, no me gusta la energía que tiran ni los comentarios, y cuando no los muestro, que por qué no los muestro", expresó el artista.

Jessi Uribe revela cómo han sido sus noches desde que nació Emilia
Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar por ahora el rostro de su hija Emilia en redes sociales. (Foto izquierda: Jason Koerner/Getty Images/AFP | Foto derecha: Sergi Alexander/Getty Images/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Esta podría ser la canción que Dua Lipa podría interpretar en español en El Campin Dua Lipa

IA revela qué canción en español cantaría Dua Lipa en su esperado concierto en Bogotá

Dua Lipa podría sorprender en Bogotá con un clásico latino, según la predicción de la Inteligencia artificial.

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores, esta vez no por su música, sino por un accidente que ocurrió durante una presentación.

Camilo afirmó que la distancia le ha permitido valorar su familia desde otra perspectiva. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan cómo manejan la distancia en su relación de pareja

El nuevo episodio de Camilo y Evaluna generó debate al revelar cómo la distancia ha sido clave para su crecimiento como pareja.

Lo más superlike

Sebastián Vega contó el inesperado percance que vivió en Argentina Sebastián Vega

Sebastián Vega tuvo inesperado percance en Argentina: esto mencionó

Sebastián Vega sorprendió al revelar el incidente que vivió durante su paso por Argentina, justo un día antes de regresar a Colombia.

La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN Producciones RCN

EN FOTOS: Así avanza La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo

Sacerdote Viral

Viral: la historia del sacerdote que voló con 1.000 globos y murió en el trayecto

Le llueven críticas a Nodal por intentar cantar en inglés Christian Nodal

Christian Nodal genera revuelo tras cantar en inglés en concierto: “Ni él entiende lo que dice”