Lenny Kravitz pasó un susto en pleno concierto tras perder varias de sus rastas

Lenny Kravitz vivió un inesperado incidente cuando una fan emocionada le arrancó varias rastas durante un show.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lenny Kravitz reaccionó con total calma tras un doloroso incidente con una fan. Foto AFP/ANGELA WEISS
Lenny Kravitz reaccionó con total calma tras un doloroso incidente con una fan. Foto AFP/ANGELA WEISS

Lenny Kravitz protagonizó un inesperado episodio que dejó sorprendidos mientras interpretaba una de las canciones más simbólicas de su trayectoria, una fan terminó arrancándole cuatro rastas.

A pesar del percance, el músico continuó el espectáculo sin perder la esencia que caracteriza sus presentaciones, reafirmando la conexión especial que mantiene con su público desde hace décadas.

¿Cómo ocurrió el incidente de Lenny Kravitz en medio del espectáculo?

En medio del concierto, una fan se emocionó más de la cuenta y, al intentar tocar al artista, terminó jalando con tal fuerza que desprendió varias rastas de la parte posterior de su cabeza.

Kravitz, aunque sorprendido por la intensidad del momento, no detuvo el concierto y minutos después, ya tras bambalinas, explicó lo sucedido en un video que compartió con sus seguidores, dejando claro que, aunque sintió dolor, entendió que todo ocurrió en medio de la euforia del show.

¿Afectará este hecho la forma en que Lenny Kravitz interactúa con su público?

El cantante aprovechó la oportunidad para aclarar que este tipo de incidentes no cambiarán la esencia de sus presentaciones y aseguró que seguirá recorriendo el pasillo entre la multitud durante Let Love Rule, pues considera ese momento una tradición especial que lo une con las personas que asisten a sus conciertos.

Lenny Kravitz reaccionó con total calma tras un doloroso incidente con una fan. Foto AFP/ANGELA WEISS
Lenny Kravitz reaccionó con total calma tras un doloroso incidente con una fan. Foto AFP/ANGELA WEISS

Aunque algunos seguidores han criticado el acto como una falta de respeto hacia el artista, Kravitz optó por enfocarse en el cariño del público australiano, destacando la energía positiva que ha recibido desde su llegada a la región.

¿Cuándo se presentará Lenny Kravitz en México?

A pesar del percance vivido en Brisbane, Lenny Kravitz mostró su profesionalismo, su cercanía con los fans y su capacidad para convertir momentos inesperados en anécdotas memorables.

Lenny Kravitz reaccionó con total calma tras un doloroso incidente con una fan. Foto AFP
Lenny Kravitz reaccionó con total calma tras un doloroso incidente con una fan. Foto AFP

Y anunció que su gira continuará por Latinoamérica, entre las fechas más destacadas está su participación en el Festival Vive Latino 2026 en la Ciudad de México, un evento que promete ser uno de los más esperados por sus seguidores mexicanos.

