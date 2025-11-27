Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Hace cinco años falleció Flor Silvestre, una de las voces más queridas de la música regional mexicana, matriarca de una de las dinastías más influyentes del arte latino y madre del reconocido artista Pepe Aguilar.

Quien decidió rendirle un nuevo homenaje a través de un video especial publicado en sus redes sociales, donde recopiló momentos especiales, recuerdos y gestos que mantienen vivo su legado.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

¿Por qué este homenaje a Flor Silvestre se volvió tan significativo para la familia Aguilar?

El video comienza con una imagen que recuerda la fecha de nacimiento y partida de la cantante, acompañada de la música que Flor Silvestre más disfrutaba.

Desde ese primer momento, la intención es clara, revivir su energía, su presencia y la huella que dejó en cada uno de sus seres queridos, y a lo largo del video, Pepe narra cómo su ausencia aún se siente con fuerza, especialmente en los espacios donde ella solía hacer brillar su carisma.

También muestra fotografías de la artista con sus cuatro hijos, y entre ellas se destaca el día en que Flor Silvestre lo acompañó a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un recuerdo que simboliza el apoyo que siempre recibió de su madre en su carrera artística.

¿Qué papel jugó Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar en este homenaje?

Otro detalle importante fue la inclusión de Emiliano Aguilar en el video, pues, aunque él y su papá no mantienen comunicación desde hace más de tres años, Pepe quiso resaltar que el primero de sus hijos sigue siendo parte de la historia familiar.

Un video lleno de recuerdos mostró cómo Flor Silvestre sigue uniendo a la dinastía Aguilar. (AFP: Victor Chavez )

Una de las imágenes más comentadas es aquella en la que Flor Silvestre aparece abrazando a su nieto, una fotografía que fue restaurada mediante herramientas de inteligencia artificial para darle movimiento y transmitir la vitalidad con la que siempre fue recordada.

Con este detalle, Pepe dejó en evidencia que incluso las relaciones fracturadas pueden tener espacio en la memoria familiar cuando se trata de honrar a quienes ya no están.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado reveló a quién le habría dado el premio en la final de MasterChef Celebrity

¿Cómo reaccionaron otros miembros de la familia Aguilar?

El recuerdo de Flor Silvestre no solo conmovió a Pepe Aguilar, sino también a otros integrantes de la familia, como Majo Aguilar, una de las nietas de la cantante, quien compartió en sus redes una fotografía antigua acompañada de un mensaje reafirmando la influencia que su abuela dejó en su vida personal y artística.

Pepe Aguilar publicó un homenaje especial por el aniversario de la partida de Flor Silvestre. AFP: Roy Rochlin / GETTY IMAGES

Este aniversario volvió a demostrar que la memoria de Flor Silvestre sigue siendo un punto de unión para la familia Aguilar y su legado permanece presente en la música, en los recuerdos y en el público que la acompañó hasta su último instante de vida.