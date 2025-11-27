Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Violeta Bergonzi dio a conocer la inesperada reacción de su pequeña hija Alicia cuando se anunció la ganadora de MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi contó el momento que vivió su hija al ganar MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

La presentadora Violeta Bergonzi había dado a conocer que se enteró que fue la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 en la comodidad de su hogar.

De hecho, Violeta subió un video a redes en el que mostró el momento exacto en el que supo que ganó la competencia de cocina del Canal RCN, estaba en su habitación junto a su esposo, mamá e hijos.

¿Cómo reaccionó la hija de Violeta Bergonzi al revelarse la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Violeta Bergonzi visitó Canal RCN, puntualmente el matutino de Buen día, Colombia, y allí reveló que su pequeña hija Alicia no entendía el triunfo de su mamá.

Lo anterior porque la presentadora reveló que la niña quedó confundida y cuando todos se pusieron a celebrar, no comprendía las reacciones.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi cocinando en la final de MasterChef | Foto del Canal RCN.

"Pasó algo y fue que entró en shock porque ella (Alicia) no entendió. Todos estábamos en silencio y pues como esto es eterno... Cuando vio Alicia, la reacción que todos empezamos a gritar, ella como qué está pasado, pero por qué, ella no entendía y mi mamá llorando", expuso Violeta Bergonzi.

¿Qué pasó con la hija de Violeta Bergonzi tras la final de MasterChef Celebrity 2025?

Ante la situación con su hija, la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 comentó que en un principio la niña buscaba comprenderlo todo, luego le pidió que le mostrara una y otra vez el video de cuando se anunció la victoria gastronómica. La presentadora remarcó que su hija no ha cumplido cuatro años.

Al siguiente día, la niña se despertó a buscar un delantal para cocinar con Violeta, razón por la que reveló que la cocina se convirtió en otra forma de vida para su familia.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi se llevó el triunfo de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"La cocina es otra forma de nuestra casa... De vez en cuando digo, si me hago una torta de chocolate, involucro a Alicia, el niño también lo pongo a hacer cualquier cosa, me encanta ir a mercar con mi hija, la dejo que participe", señaló.

En definitiva, ser parte de MasterChef Celebrity 2025 fue una transformación para Violeta Bergonzi, quien aseguró que sacrifico varios momentos con sus pequeños hijos para dedicarse a la cocina y su esfuerzo dio los frutos esperados.

