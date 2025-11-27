La Sustituta: el elenco sorprendió al dar declaraciones sobre sus personajes en la historia

La serie La Sustituta ha captado la atención del público por la forma en que sus personajes impulsan los eventos que se desarrollan a lo largo de la trama. En un video compartido por la producción, los integrantes del elenco compartieron algunos detalles acerca de la construcción de sus roles y el papel de sus personajes.

¿Qué dijeron los actores de La Sustituta sobre sus personajes?

Los actores coincidieron en que sus personajes tienen conflictos internos y externos que los condicionan. Algunos describieron roles que aparentan firmeza o control ante los demás, pero que en realidad enfrentan problemas personales ocultos.

Otros señalaron que sus personajes funcionan como impulsores de situaciones específicas dentro de la historia, generando transformaciones en el resto del elenco. Esta visión conjunta da cuenta de un proyecto donde cada rol cumple una función en el equilibrio de la trama.

Los actores coincidieron en varios puntos claves de su actuación / (Foto del Canal RCN)

También destacaron que sus personajes no se definen por un solo rasgo. En lugar de centrarse en acciones aisladas, hablaron de cómo la narrativa los confronta con eventos que modifican sus posturas.

¿Cómo describieron sus roles los actores de La Sustituta?

Geraldine Zivic contó que su personaje puede parecer alguien que está constantemente a la defensiva. Explicó que esa actitud es una forma de protegerse y de intentar mantener bajo control lo que siente. Para ella, esa postura fuerte es un escudo frente a emociones que no siempre sabe cómo manejar.

Nino Vuelbas habló de un personaje que siempre aparece cuando la historia necesita moverse. Afirmó que suele estar cerca de quienes llevan el peso de la trama y que sus decisiones hacen que todo tome otro rumbo. Incluso cuando no está en el centro, su participación empuja a los demás y abre nuevas oportunidades.

Andrés Suárez explicó que Diego Urquijo llega a un espacio donde todo parece estar bajo control y lo cambia desde el primer momento. Dijo que su personaje rompe la calma y hace que los demás reaccionen, lo que abre conflictos y los pone a prueba. Los fanáticos aseguran que ese tipo de entradas suele darle ritmo y dirección a series de suspenso.

Luis Eduardo Arango describió a Javier Troncoso como alguien que busca mantener unidos a quienes lo rodean. Comentó que su personaje puede flaquear en ciertos momentos, pero intenta sostener el rumbo y evitar que todo se desmorone. Según él, actúa como punto de apoyo cuando los demás pierden la estabilidad.

¿Cuándo y dónde puedo ver La Sustituta?

¡Ya puedes conectarte con La Sustituta todas las noches en Canal RCN! Desde el miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p. m., los personajes te esperan con historias llenas de misterio, decisiones inesperadas y secretos que cambiarán todo a su alrededor.

Uno de los estrenos más esperados de la televisión nacional ya está aquí. Desde su estreno, los internautas no dejan de hablar de cada personaje y de los secretos que esconden sus vínculos. No te pierdas ni un solo detalle y descubre por qué todos hablan de esta historia.

La Sustituta llegará al Canal RCN el miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p. m. / (Foto del Canal RCN)

No te pierdas ni un segundo de La Sustituta, ya sea por televisión, la app del canal o desde cualquier dispositivo móvil. Vive la historia completa y descubre los misterios que mueven a cada personaje.