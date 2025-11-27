Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

La nueva función de WhatsApp que permitirá comunicarse con otras apps, ¿ya lo sabía?

WhatsApp sorprendió con esta reciente posibilidad de comunicación, aunque hay que consultar la compatibilidad.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
WhatsApp
La nueva función de WhatsApp que permitirá comunicarse con otras apps | Foto de Freepik.

La app de mensajería instantánea WhatsApp sigue buscando la fidelidad de sus usuarios, pues es de las más descargadas a nivel global.

Como es común que pase con los aplicativos, se transforman e incorporan nuevas herramientas con el objetivo de que se suplan necesidades y haya mayor interacción. Es así como se incorporó una nueva modalidad de comunicación con otras apps.

Artículos relacionados

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp para comunicarse con otras apps?

Como se sabe, WhatsApp pertenece a Meta, que a su vez funciona con Instagram y Facebook. Entre las características, se había dado la posibilidad de ahora compartir historias entres apps, incluirle música y demás, pero eso no es todo.

Por otro lado, las llamadas de WhatsApp a otras aplicaciones son la novedad del momento. De acuerdo con los cerebros detrás de la tecnología del ícono del teléfono verde, se podrá hacer llamadas a semejantes como iMessage (Apple), Telegram, entre otras.

WhatsApp
WhatsApp cada vez más ofrece más posibilidades de comunicación | Foto de Freepik.

Resulta que la Unión Europea (UE) solicitó que las redes sociales cuenten con la posibilidad de asegurar que las apps se puedan conectar de manera conjunta, facilitando la comunicación entre los distintos usuarios.

Artículos relacionados

Dicho lo anterior, en esencia y hasta nuevo aviso, la función todavía no está disponible en Latinoamérica, pues, como se mencionó, es para el continente europeo. Sin embargo, no se descarta que pronto se implemente, tal como ha sucedido en otras oportunidades.

Mientras tanto, WhatsApp consigna que las llamadas grupales vía computadora son simplemente más productivas.

¿Por qué la nueva función de WhatsApp genera preocupación?

Por otra parte, el hecho de la comunicación de WhatsApp con otras apps produce incógnitas en el sentido de que el teléfono verde funciona con lo que se conoce como sistema cerrado, pero si se da la posibilidad de las distintas conexiones podría aumentar la vulnerabilidad.

WhatsApp
WhatsApp es utilizada por millones de personas | Foto Freepik.

Artículos relacionados

No está de más hacer un llamado a la seguridad de la información y la comunicación, especialmente cada vez que se da uso a aplicaciones de mensajería instantánea para que terceros no tengan la posibilidad de acceder a información personal e intransferible.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió el actor Conrado Osorio Talento nacional

Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

"Qué se haga tu voluntad": el actor Conrado Osorio había estado celebrando su cumpleaños 49 en la clínica junto a su familia.

Talento internacional

Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

La diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna falleció el 26 de noviembre, según confirmó su familia en un comunicado en redes.

Los memes tras el estreno de la quinta temporada de Stranger Things Viral

Stranger Things desata furor: los memes que deja el estreno de la primera parte de la temporada 5

Tras el estreno de Stranger Things 5, los memes se apoderaron de las redes sociales, lo que aumentó aún más la expectativa.

Lo más superlike

Finalistas de MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló a quién le habría dado el premio en la final de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado sorprendió al compartir las razones por las que esta participante hubiera sido una buena opción para llevarse el título de MasterChef.

Dua Lipa sorprende a sus seguidores. Dua Lipa

Estas son las primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia que desataron euforia entre sus fanáticos

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn