La nueva función de WhatsApp que permitirá comunicarse con otras apps, ¿ya lo sabía?
WhatsApp sorprendió con esta reciente posibilidad de comunicación, aunque hay que consultar la compatibilidad.
La app de mensajería instantánea WhatsApp sigue buscando la fidelidad de sus usuarios, pues es de las más descargadas a nivel global.
Como es común que pase con los aplicativos, se transforman e incorporan nuevas herramientas con el objetivo de que se suplan necesidades y haya mayor interacción. Es así como se incorporó una nueva modalidad de comunicación con otras apps.
¿Cuál es la nueva función de WhatsApp para comunicarse con otras apps?
Como se sabe, WhatsApp pertenece a Meta, que a su vez funciona con Instagram y Facebook. Entre las características, se había dado la posibilidad de ahora compartir historias entres apps, incluirle música y demás, pero eso no es todo.
Por otro lado, las llamadas de WhatsApp a otras aplicaciones son la novedad del momento. De acuerdo con los cerebros detrás de la tecnología del ícono del teléfono verde, se podrá hacer llamadas a semejantes como iMessage (Apple), Telegram, entre otras.
Resulta que la Unión Europea (UE) solicitó que las redes sociales cuenten con la posibilidad de asegurar que las apps se puedan conectar de manera conjunta, facilitando la comunicación entre los distintos usuarios.
Dicho lo anterior, en esencia y hasta nuevo aviso, la función todavía no está disponible en Latinoamérica, pues, como se mencionó, es para el continente europeo. Sin embargo, no se descarta que pronto se implemente, tal como ha sucedido en otras oportunidades.
Mientras tanto, WhatsApp consigna que las llamadas grupales vía computadora son simplemente más productivas.
¿Por qué la nueva función de WhatsApp genera preocupación?
Por otra parte, el hecho de la comunicación de WhatsApp con otras apps produce incógnitas en el sentido de que el teléfono verde funciona con lo que se conoce como sistema cerrado, pero si se da la posibilidad de las distintas conexiones podría aumentar la vulnerabilidad.
No está de más hacer un llamado a la seguridad de la información y la comunicación, especialmente cada vez que se da uso a aplicaciones de mensajería instantánea para que terceros no tengan la posibilidad de acceder a información personal e intransferible.