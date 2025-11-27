Video viral: mujer de 65 años despierta en su ataúd segundos antes del procedimiento final

Se volvió viral un inesperado caso en el que una mujer de 65 años se había dado por muerta, pero antes de ser cremad4 se movió y prácticamente despertó.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

¿Cómo se salvó la mujer que habían dado por muerta?

A través de redes sociales quedó consignado el momento exacto con un video que se viralizó y le dio la vuelta al mundo. Todo ocurrió recientemente en un templo budista, puntualmente en Bangkok, Tailandia.

La longeva mujer, con un aspecto delgado y dentro del ataúd, se movió y eso fue lo que la salvó.

Al tratarse de un hecho poco común e incluso que para algunos fue como una "resurrección", en las plataformas digitales comenzaron a compartirlo de manera masiva.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

Y es que la historia tiene más datos. Recopilaciones de Clarín dicen que el hermano de la mujer reveló que la habían dado como muerta dos días antes, así que iban a proceder con el protocolo para despedirla.

¿Qué sucedió luego de que la mujer se movió y se salvó en el ataúd?

Sin esperarlo, antes de que iniciara la cr3mación, la mujer empezó a moverse. Uno de los que se encontraba en el lugar escuchó sonidos en el féretro y eso hizo que lo abrieran para ver qué pasaba. La mujer fue abriendo los ojos.

En Tailandia, el caso conmocionó. Los medios locales del país asiático informaron que el nombre de la señora de 65 años es Chonthirat Sakulkoo. Su salud no es positiva, pues se dio a conocer que llevaba meses en cama.

El insólito hecho ocurrió en Tailandia | Foto de Freepik.

El día en el que la mujer dejó de mostrar signos de vida, su hermano la llevó hasta el Hospital Universitario Chulalongkorn porque había dicho que quería hacer donación, pero eso no sucedió por falta de un certificado de defunción.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Así reaccionaron Raul y Valeria tras Valentina Taguado perder ante Violeta Bergonzi en MasterChef

Fue entonces cuando la trasladaron al templo para darle el último adiós, pero mostró señales de vida. Sin embargo, fue notoria la poca fuerza de la mujer y el deterioro de su salud. Ante lo ocurrido, la trasladaron a un centro de salud cercano para ser atendida por los especialistas.