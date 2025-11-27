Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira reveló qué la desestabiliza: "las cosas que más temí que me pasaran, ya me pasaron”

La artista Shakira confesó qué sería lo único que la desestabilizaría en este momento de su vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira sobre sus hijos
Shakira se sincera sobre su vida /AFP: Amy Sussman

La cantante Shakira reveló a sus millones de fanáticos qué es lo único que desordenaría su vida en este momento.

¿Qué desestabiliza a Shakira?

La barranquillera cedió una entrevista para un medio argentino en marco de la promoción de sus nuevas fragancias y fue interrogada sobre sus hijos, donde detalló que ellos son el amor de su vida y la razón de su existencia.

Shakira habla sobre lo mucho que ama a sus hijos

"Son mis dos luceros, mis soles, la razón de mi vida, mi inspiración, mi fuerza, no hago sino pensar en ellos cada día, cada instante, son mi mundo", expresó.

Ante la pregunta sobre cómo reaccionaría si alguien le rompe el corazón a sus hijos, detalló que eso sería la único que la desestabilizaría.

"Lo único que me puede desestabilizar en este momento en mi vida es cualquier cosa que tenga que ver con mis hijos, lo demás yo creo que ya lo he pasado todo, las cosas que más temí que me pasaran, ya me pasaron y las sobreviví cuando pensaba que no", señaló.

Recalcó que, ella siempre creyó que era muy frágil, que no podía soportar los obstáculos de la vida, pero se siente orgullosa de que pudo soportarlas y sobrepasarlas, al igual que han hecho muchas mujeres.

¿Cómo describe Shakira a su padre?

La periodista también la interrogó sobre su padre, William Mebarak Chadid, quien ha estado en delicado estado de salud, indicando que él fue su primer amor de la vida hasta que llegaron sus hijos, pero lo catalogó como su mejor amigo.

Shakira sobre lo mucho que ama a sus hijos

Indicó que, él también ha sido su maestro, su muso y mayor impulso para ser escritora, compositora y cantante.

De igual manera, confesó que es bastante intensa con sus seres queridos, pues demuestra constantemente cuándo los quiere y lo importantes que son para ella.

Por ahora, la cantante colombiana sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con sus diferentes proyectos, en especial con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha sorprendido y ha cautivado a sus admiradores rompiendo varios récords al respecto tras la gran acogida que ha tenido.

