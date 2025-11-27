Beéle presumió su reencuentro con uno de sus hijos, así lo mostró

El cantante Beéle reveló a sus millones de fanáticos una tierna fotografía de uno de sus dos hijos, con quien se reencontró luego de varios pleitos legales con su expareja, la influenciadora Cara Rodríguez.

¿Cómo fue el reencuentro de Beéle con su hijo?

El artista compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, una fotografía de uno de sus pequeños, al parecer, de su hijo mayor Ethan Kai.

En la instantánea se ve al niño, al parecer, desde el hotel o el camerino del cantante, quien estuvo realizando este miércoles 26 de noviembre su quinta fecha en el Movistar Arena en Bogotá.

El niño se ve mirando hacia abajo jugando con una carretera de carros y disfrutando de algunos dulces.

A la imagen el barranquillero agregó un emoji de un corazón blanco y unas estrellas, demostrando lo feliz que estaría con la compañía de su pequeño.

¿Cara Rodríguez llevó al niño a reencontrarse con Beéle?

Horas antes de que Beéle publicara dicha imagen, la creadora de contenido había compartido una fotografía con el niño, que se encuentra vestido igual de como aparece en la imagen compartida por el artista, desde una camioneta y deja ver que está en las calles de Bogotá.

Cabe destacar que, la famosa expareja tuvo dos hijos, Ethan Kai, quien nació el 10 de junio de 2021, y Paolo Kai, quien nació el 14 de septiembre de 2023.

Se desconoce si el otro niño también estuvo o por qué no se reencontró con su padre.

Sin embargo, tras sus revelaciones, varios internautas reaccionaron al respecto destacando que las cosas entre Beéle y Cara Rodríguez se estarían arreglando por el bienestar de los niños.

Por ahora, Cara Rodríguez sigue entreteniendo a sus miles de seguidores con su contenido en redes sociales, mientras que Beéle no para de cautivar a sus millones de admiradores con su música y sus presentaciones en vivo, rompiendo el récords de hacer siete Movistar Arena en Bogotá, siendo un importante logro a tan temprana edad.