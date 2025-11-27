Enfermeras y La Sustituta cambian de horario en Canal RCN, aquí los detalles

Las producciones de la noche del Canal RCN "Enfermeras" y "La Sustituta" tendrán cambios en su trasmisión en vivo.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

¿Cuál es el nuevo horario de Enfermeras?

La exitosa producción de Enfermeras, protagonizada por la actriz Diana Hoyos y el actor Sebastián Carvajal, estará a partir de este jueves 27 de noviembre a las 8 de la noche por la pantalla del Canal RCN.

Este universo médico sigue cautivando a los televidentes que cada vez más se entretienen con los diferentes casos que recibe el Hospital Santa Rosa y con la vida personal de cada uno de los profesionales que trabaja allí y dan todo de su talento para salvar las vidas de los usuarios.

Además, de llenarse de ilusión con la historia de amor que viven María Clara y Carlos Pérez, quienes no pueden ocultar lo que sienten por el otro, pero cuyo amor presenta diferentes obstáculos constantes.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

¿Cuál es el nuevo horario de La Sustituta?

La Sustituta que se estrenó este miércoles 26 de noviembre estará en la pantalla del Canal RCN desde las 10 de la noche.

Esta historia llena de suspenso y drama es protagonizada por las actrices Majida Issa y Geraldine Zivic, quienes están acompañadas por un sorprendente elenco que te dejará cautivado, te sorprenderá y que te mantendrá al pendiente de las cosas extrañas que allí les ocurre.

Majida Issa le da vida al personaje de Eva Cortés, mientras que Geraldine Zivic interpreta a Victoria de Urquijo.

Tras la llegada de esta historia al Canal RCN muchos televidentes aplaudieron ver una narrativa diferente a la tradicional, destacando además varios de los personajes que se vieron en el primer episodio como los de José Narváez (León Andrade), Katherine Vélez (Ingrid de Calderón) y Julián Román (Teniente Francisco Torres).

Artículos relacionados Valentina Taguado Así reaccionó Valentina Taguado tras perder MasterChef Celebrity ante Violeta Bergonzi

Recuerda que, también puedes disfrutar de estas dos producciones a través de la aplicacióndel Canal RCN, que está disponible totalmente gratuita en cualquier dispositivo móvil.

Si te perdiste de los capítulos más recientes de estas producciones las puedes ver desde allí sin ningún problema y estar al pendiente de todo lo que ocurre.