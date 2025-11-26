La Sustituta desata furor en su estreno: los memes y reacciones que dejó su primer capítulo

Ala pantalla del Canal RCN llegó La Sustituta, una producción de Estudios RCN que marca el regreso del suspenso a las noches de la televisión colombiana con un elenco y trama de lujo.

Artículos relacionados Producciones RCN Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

¿Cómo le fue a La Sustituta en su estreno por la pantalla del Canal RCN?

El estreno de La Sustituta en la pantalla del Canal RCN generó gran furor en redes sociales en donde muchos se mostraron emocionados por volver a ver una serie por este estilo en la televisión nacional.

Desde los primeros minutos al aire, los televidentes compartieron sus impresiones, reaccionaron a los momentos más relevantes del primer capítulo y destacaron la intensidad con la que arrancó la historia.

Esta producción promete una trama llena de intriga, donde cada uno de los personajes al parecer guarda un secreto misterioso de su pasado.

De igual forma, los internautas aplaudieron a las protagonistas, Majida Issa (Eva Cortés) y Geraldine Zivic (Victoria de Urquijo), quienes desde el primer capítulo dejaron ver personajes llenos de tramas, matices y tensiones que prometen marcar el rumbo de la historia.

La Sustituta encantó y sorprendió en su primer capítulo. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Producciones RCN Majida Issa, de La Sustituta, revela cómo construyó el papel más desafiante de su carrera

¿Qué reacciones y comentarios dejó el estreno de La Sustituta?

El estreno de La Sustituta desató una ola de entusiasmo en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la llegada de esta nueva producción a las noches de la televisión nacional.

Muchos coincidieron en que el suspenso inicial, la presentación de los personajes y el ritmo narrativo lograron atraparlos desde el primer episodio.

Muchos aplaudieron el regreso de varios icónicos actores a la televisión nacional como José Narváez (León Andrade), Katherine Vélez (Ingrid de Calderón) y Julián Román (Teniente Francisco Torres).

Asimismo, dejaron claro desde ya que quedaron picados e intrigados por ver más de la historia, ya que el primer capítulo dejó claro que el suspenso y los giros inesperados serán protagonistas.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Los memes y reacciones que dejó la victoria de Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity

¿De qué trata La Sustituta y cómo ver sus capítulos?

La Sustituta es una serie que se desarrolla a través de la psicología de sus personajes. La trama se centra en Eva Cortés, quien inicia labores como empleada en la casa de Victoria de Urquijo, una mujer con alta capacidad económica cuya historia personal se desarrolla mediante hechos difíciles del pasado.

Durante su estadía, Eva enfrenta el trato hostil de su patrona y comienza a elaborar una estrategia que podría impactar a quienes conviven en ese entorno. Al mismo tiempo, la psiquiatra Mabel intenta localizar a una paciente que desapareció tras evadir una clínica especializada.

La serie está diseñada como un thriller donde las apariencias engañan. Sus creadores, Julio Jiménez e Iván Martínez, plantean una trama llena de preguntas que avanzan capítulo a capítulo, con giros que conectan el pasado con decisiones que afectan el presente.

Conéctate con La Sustituta de lunes a viernes a las 8 p.m. por la pantalla del Canal RCN.