Majida Issa, de La Sustituta, revela cómo construyó el papel más desafiante de su carrera

Majida Issa se ha consolidado como una de las intérpretes más reconocidas de la televisión latina. La actriz asegura que su trabajo en La Sustituta fue el más exigente de su carrera. En esta producción, Issa interpreta a Eva Cortés, una mujer que la llevó a construir un personaje fuera de lo común.

¿Cómo preparó Majida Issa su personaje en La Sustituta?

Esta historia reúne misterio y drama alrededor de tres mujeres: Mabel, Eva y Victoria. Sus vidas se cruzan tras un caso sin resolver que expone secretos y decisiones que cambian sus vidas. Para Majida, asumir este rol implicó una preparación profunda, tanto desde lo actoral como desde el entendimiento del comportamiento humano.

La actriz explicó que aceptó el papel apenas supo que la historia era de Julio Jiménez, autor reconocido por su trabajo en el género del suspenso. Desde ahí entendió el compromiso que había asumido, por ello, contó con la asesoría de psiquiatras para comprender de manera precisa los comportamientos asociados a su papel.

Majida Issa habla sobre su personaje en La Sustituta / (Foto del Canal RCN)

Este acompañamiento le permitió entender algunas realidades de la mente humana, comprender de dónde venía su personaje y hacia dónde debía llevarlo. Según la actriz, leer sobre el funcionamiento del cerebro la ayudó a empatizar con personas que viven con estas condiciones y entender la complejidad del comportamiento humano.

Me ayudaron a entender esos recovecos y esos laberintos de la mente, leer tanto del tema, entender de dónde venía mi personaje y hacia dónde lo íbamos a llevar

También participó activamente con directores, libretistas, producción y sus compañeros de elenco. Cada área, desde la fotografía hasta el arte y el vestuario, fue clave para crear y entender el contexto en el que su personaje se desarrolla.

¿Qué procesos realizó Majida Issa durante las grabaciones de La Sustituta?

Interpretar a Eva fue una experiencia demandante. Para preservar energía, Issa se mudó temporalmente cerca del lugar de grabación, evitando traslados extensos y buscando descanso. Al terminar las jornadas, se tomaba tiempo para desvincularse del personaje; si necesitaba llorar, liberar tensión o meditar, lo hacía antes de retirarse.

La actriz realizó ejercicios de respiración y métodos personales que le permitían dejar atrás la carga emocional de las escenas antes de llegar a su casa. Cada jornada requería un proceso distinto. De acuerdo con los internautas que han seguido su carrera, su disciplina fue fundamental para sostener el nivel de exigencia del proyecto.



La actriz señaló que La Sustituta fue una oportunidad para retarse. Para ella, el proyecto representó un proceso de crecimiento en el que se reforzó la importancia de la preparación, la empatía y la capacidad de comprender la complejidad humana sin simplificarla.

¿Cuándo y cómo se podrá ver La Sustituta?

La producción llegará a la pantalla el miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p. m. por Canal RCN y tendrá un total de 51 episodios. Será una invitación para seguir una trama en la que el suspenso toma protagonismo y cada capítulo plantea nuevos enigmas para el público.

La Sustituta: miércoles 26 de noviembre, a las 8:00 p. m./ (Foto del Canal RCN)

En redes sociales, los internautas destacan que La Sustituta recibió el reconocimiento a Mejor Telenovela en los Premios India Catalina 2025, lo que para ellos confirma su relevancia como una de las propuestas más sólidas del género durante el año.

Este premio respalda el nivel de la serie y el trabajo narrativo detrás de la historia. De acuerdo con seguidores de la televisión nacional, la producción ha elevado la forma en la que se aborda el drama y se posiciona como una referencia dentro de los contenidos de misterio en Colombia.