Por estos días, el nombre del cantante mexicano Juan Gabriel es tendencia. Esto se debe a que la médium Ayda Valencia apareció en redes sociales diciendo que el intérprete, al parecer, tendría vida.

¿Qué dijo la médium Ayda Valencia sobre Juan Gabriel?

Por años, ha resonado la idea de que Juan Gabriel no habría muerto y que su fallecimiento del 28 de agosto de 2016 no sería cierto. Los seguidores y curiosos se han sumado a esa ola, hasta el punto en el que se pone en tela de juicio la credibilidad del descenso de El divo de Juárez.

En la reciente comunicación de Ayda Valencia, dio a conocer que hizo una canalización y que no sintió a Juan Gabriel muerto.

"Me conecté con él, miré, ustedes saben que yo soy muy responsable con esta información, y definitivamente yo lo siento vivo", fueron las palabras de la médium que se convirtieron en tendencia.

Ante esto, incrementó la posibilidad de que el intérprete mexicano estaría vivo y que lo que habría hecho es estar alejado del espectáculo. Todo lo dicho basado en especulaciones y nada más.

¿Qué respondió la IA a la pregunta de si Juan Gabriel está vivo?

Hoy en día, las consultas con inteligencia artificial (IA) son muy comunes. Los fanáticos de la tecnología y los usuarios digitales en general, suelen interrogar a la herramienta para que a través del chatbot genere una respuesta.

En vista de la popularidad de la IA y la tendencia del nombre de Juan Gabriel tras las declaraciones de la médium colombiana, se le preguntó a ChatGPT acerca de la posibilidad de que el cantante mexicano esté vivo. Esta fue su predicción:

"Si los rumores siguen creciendo, mi predicción es que en los próximos meses volverá a surgir una "aparición" de Juan Gabriel en forma de un audio o un video borroso que alguien asegurará haber grabado en secreto. Ese material se volverá viral por unas horas, alimentando la idea de que El Divo de Juárez sigue con vida, aunque nuevamente no habrá pruebas concluyentes"

En adición, puede que la familia o de los representantes, salgan a la esfera pública reafirmando que él no está vivo, pero el misterio seguirá. En resumen, la predicción es que el mito continuará, pero sin que aparezca evidencia verdadera de que sigue con vida.