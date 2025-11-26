Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila rompió el silencio tras final de MasterChef Celebrity y sorprendió con confesión

Alejandra Ávila se sinceró tras perder final de MasterChef Celebrity 2025 y sorprendió a sus seguidores con sus palabras: "Qué experiencia".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandra Ávila habló tras final de MasterChef Celebrity
Alejandra Ávila habló tras final de MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

MasterChef Celebrity llegó a su final en la noche del 25 de noviembre con una última prueba que dejó como ganadora a Violeta Bergonzi. Tras esto, Alejandra Ávila, una de las finalistas se pronunció.

¿Qué dijo Alejandra Ávila tras final de MasterChef Celebrity?

Alejandra Ávila era para muchos televidentes una de las participantes favoritas de la temporada y por eso, su derrota en la gran final no pasó por desapercibido.

La actriz decidió romper su silencio en la tarde del 26 de noviembre tras la final de MasterChef Celebrity en donde contó cómo se sentía tras haber perdido la última prueba y toda la experiencia en general.

Alejandra Ávila compartió un carrusel de fotografías de sus mejores momentos por la competencia y junto a estas imágenes un sincero mensaje tras la gran final.

Alejandra Ávila no se detuvo ni con un corte en plena final. Así nació su postre más personal en MasterChef.
Alejandra Ávila se sinceró tras final de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Qué confesión hizo Alejandra Ávila tras perder final de MasterChef Celebrity?

Alejandra Ávila aseguró en su mensaje que para ella más allá de la derrota en la gran final de MasterChef Celebrity aseguró que había sido una experiencia maravillosa.

La actriz reveló que sentía completa gratitud por todo lo vivido en MasterChef Celebrity y que terminaba este capítulo con una gran sonrisa.

Qué experiencia tan maravillosa. Cierro este capítulo de mi vida con una sonrisa enorme. Qué año tan increíble y retador, un inigualable 2025.

¿Qué reacciones dejó el mensaje de Alejandra Ávila tras final de MasterChef?

Como era de esperarse el mensaje de Alejandra Ávila tras la final de MasterChef Celebrity no pasó por desapercibido y ha recibido un sinfín comentarios de apoyo y felicitación.

Varias celebridades y exparticipantes de la competencia como Cristina Campuzano, Margarita Reyes, Julio Coccaro, Mario Yepes, le han estado dejando mensaje de cariño a Alejandra.

"Eres tan wow, lo hiciste increíble" le expresó Carla Giraldo, "Eres maravillosa , lo hiciste espectacular" le comentó Lorna Cepeda y Patty Grisales por su parte le aseguró que para ella era una ganadora.

Mi adorada Aleja sabes que siempre serás ganadora. Te felicito porque siempre evolucionaste , con clase y disciplina. Ya eres una master chef y eso nadie te. Lo quita. Tqm.

Alejandra Ávila acompañada por su familia
Alejandra Ávila se pronunció tras final de MasterChef. (Fotos Canal RCN)
