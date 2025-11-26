Mánager de Pirlo se tatúa a Blessd llorando y genera polémica en redes sociales

El mánager del cantante caleño Pirlo, Iván Andrés Galindo, conocido en el mundo artístico como “El Gordo”, sorprendió a miles de seguidores al mostrar un polémico tatuaje sobre el cantante paisa Blessd.

Mánager de Pirlo recibe críticas por su tatuaje sobre Blessd. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

¿Cómo empezó el enfrentamiento entre Pirlo y Blessd?

La relación entre ambos cantantes se quebró hace meses, cuando tras la grabación de un videoclip en Medellín surgieron acusaciones de la pérdida de unas joyas y relojes de lujo.

El episodio escaló hasta convertirse en un proceso legal que está siendo investigado por las autoridades.

Desde entonces, los seguidores de cada artista han tomado partido, alimentando una rivalidad que no se limita a los escenarios, sino que también se vive en las redes sociales.

¿Qué significa el tatuaje que se hizo el mánager de Pirlo sobre Blessd?

En medio de esa tensión, “El Gordo” publicó en su Instagram un tatuaje con el rostro de Blessd llorando mientras es pisado por un ratón como se le conoce a Pirlo, lo que generó sorpresa y comentarios encontrados entre los seguidores de ambos artistas.

La imagen fue interpretada como una burla y como una declaración de confrontación hacia su rival.

Los seguidores de Pirlo lo celebraron como un acto de lealtad, mientras los fans de Blessd lo consideraron una provocación innecesaria y como un intento de avivar la carrera del cantante caleño.

Más allá de la tinta en la piel, el tatuaje refleja la intensidad de una disputa que sigue viva y que ha trascendido los escenarios.

Mientras Blessd continúa consolidando su carrera internacional, Pirlo y su equipo buscan defender su nombre y su lugar en la industria.

El tatuaje de Iván Andrés Galindo no solo generó un debate en redes sociales, también puso nuevamente en el centro de la conversación la rivalidad entre Pirlo y Blessd.

Cada gesto, cada publicación y cada declaración se convierten en combustible para una disputa que parece estar lejos de terminar.

En definitiva, el tatuaje de El Gordo no solo reavivó una rivalidad, sino que también dejó un sabor amargo entre los seguidores de la música urbana.

Para muchos, este tipo de gestos terminan siendo más un espectáculo bochornoso que un aporte real a la industria, convirtiéndose en un capítulo que refleja cómo las disputas personales pueden opacar el talento y reducirse a polémicas que, lejos de sumar, generan rechazo.