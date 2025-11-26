Lele Pons reveló cuales son los consejos de maternidad que ha recibido de Shakira

Lele Pons atraviesa sus primeras semanas como madre de Eloísa, ha encontrado en su círculo cercano un soporte emocional invaluable, entre esas figuras aparece Shakira, cuya visita a su hogar y orientación se ha convertido en uno de los momentos más emotivos que Lele ha compartido con la prensa.

Artículos relacionados Producciones RCN Majida Issa, de La Sustituta, revela cómo construyó el papel más desafiante de su carrera

¿Cómo se construyó esta conexión entre Lele Pons y Shakira?

Según contó Lele, el vínculo entre ambas surgió impulsado por la admiración que siente por la cantante, más allá de su trayectoria musical y su impacto en la industria, Lele insistió en que su mayor inspiración proviene de cómo Shakira ejerce su rol de madre.

Desde detalles del día a día hasta inquietudes sobre criar hijos varones, su intención, aseguró, es reunir la mayor cantidad de herramientas posibles para ofrecerle a Eloísa una infancia llena de amor, seguridad y experiencias significativas.

Artículos relacionados Producciones RCN Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

¿Qué significó la visita de Shakira para Lele Pons?

La visita no fue simplemente un gesto de cortesía, Shakira llegó con un ramo de rosas como celebración por el inicio de su nueva etapa.

Lele Pons reveló por qué la guía de Shakira ha sido clave en su proceso como mamá primeriza. /AFP: GIORGIO VIERA

Y Lele compartió una fotografía del momento en la que se ve a Shakira sosteniendo a la pequeña Eloísa, vestida con un atuendo floreado y un lazo que resalta su apariencia tierna.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Julián Zuluaga se pronunció tras la FINAL de MasterChef: ¿cuándo se elegirá a la ganadora?

¿Por qué estos consejos han sido tan significativos para Lele Pons?

Lele destacó que el gesto de la cantante la hizo sentirse vista y respaldada en un periodo que, aunque lleno de alegría, puede ser emocionalmente agotador y dejó claro lo importante que fue ese encuentro y lo especial que será poder contárselo a su hija cuando crezca.

La relación entre Shakira y Lele Pons surgió en 2018 / (Fotos de AFP)

Con la llegada de Eloísa, Lele Pons afirma estar rodeándose de mujeres que la inspiran, entre ellas Shakira, cuya presencia y palabras le han dado luz en esta transición. Una amistad que, según sus propias palabras, tiene un valor inmenso en esta nueva etapa que apenas comienza.