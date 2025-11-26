Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lele Pons reveló cuales son los consejos de maternidad que ha recibido de Shakira

Lele Pons contó cómo Shakira la ha acompañado en sus primeras semanas como mamá, compartiendo consejos y una visita que marcó este inicio en su maternidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Shakira sorprende a Lele Pons al conocer a su hija Eloísa

Lele Pons atraviesa sus primeras semanas como madre de Eloísa, ha encontrado en su círculo cercano un soporte emocional invaluable, entre esas figuras aparece Shakira, cuya visita a su hogar y orientación se ha convertido en uno de los momentos más emotivos que Lele ha compartido con la prensa.

¿Cómo se construyó esta conexión entre Lele Pons y Shakira?

Según contó Lele, el vínculo entre ambas surgió impulsado por la admiración que siente por la cantante, más allá de su trayectoria musical y su impacto en la industria, Lele insistió en que su mayor inspiración proviene de cómo Shakira ejerce su rol de madre.

Desde detalles del día a día hasta inquietudes sobre criar hijos varones, su intención, aseguró, es reunir la mayor cantidad de herramientas posibles para ofrecerle a Eloísa una infancia llena de amor, seguridad y experiencias significativas.

¿Qué significó la visita de Shakira para Lele Pons?

La visita no fue simplemente un gesto de cortesía, Shakira llegó con un ramo de rosas como celebración por el inicio de su nueva etapa.

Lele Pons con su hija
Lele Pons reveló por qué la guía de Shakira ha sido clave en su proceso como mamá primeriza. /AFP: GIORGIO VIERA

Y Lele compartió una fotografía del momento en la que se ve a Shakira sosteniendo a la pequeña Eloísa, vestida con un atuendo floreado y un lazo que resalta su apariencia tierna.

¿Por qué estos consejos han sido tan significativos para Lele Pons?

Lele destacó que el gesto de la cantante la hizo sentirse vista y respaldada en un periodo que, aunque lleno de alegría, puede ser emocionalmente agotador y dejó claro lo importante que fue ese encuentro y lo especial que será poder contárselo a su hija cuando crezca.

¿Cómo surgió la amistad entre Shakira y Lele Pons?
La relación entre Shakira y Lele Pons surgió en 2018 / (Fotos de AFP)

Con la llegada de Eloísa, Lele Pons afirma estar rodeándose de mujeres que la inspiran, entre ellas Shakira, cuya presencia y palabras le han dado luz en esta transición. Una amistad que, según sus propias palabras, tiene un valor inmenso en esta nueva etapa que apenas comienza.

