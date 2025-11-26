Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio entregó regalos de navidad y recorrió los murales de Pereira

La llegada de Yeferson Cossio a La Ferro despertó emoción en Pereira: su recorrido, su conexión con el barrio y el impulso que dio al proyecto cultural.

Sharik Guzmán

La presencia de Yeferson Cossio en la ciudad de Pereira volvió a generar movimiento en redes sociales y en las calles del tradicional barrio Nacederos, un sector que en los últimos años ha ganado reconocimiento por su apuesta artística y cultural.

Durante su recorrido, Yeferson Cossio compartió con vecinos, artistas y líderes comunitarios que han convertido al barrio en un punto de referencia similar al proceso vivido en la comuna 13 de Medellín.

¿Qué representa La Ferro para la comunidad y para Yeferson Cossio?

La Ferro surgió como una iniciativa para resignificar un sector afectado por la desigualdad y la falta de oportunidades, a través de intervenciones artísticas, murales narrativos y espacios de participación.

 

Entre las obras más llamativas se encuentran los murales inspirados en las perritas de Yeferson Cossio, una intervención que no pasó desapercibida para el influenciador.

Esta representación nació a partir de una visita anterior en la que él entregó juguetes de Navidad a los niños del barrio, un gesto que dejó una huella significativa tanto para él como para la comunidad.

¿Por qué el regreso de Yeferson Cossio generó tanta expectativa?

Sus seguidores, quienes lo han acompañado durante años en iniciativas solidarias, reaccionaron con entusiasmo ante la noticia, pues sabían que este tipo de actividades representan una de las facetas más humanas del creador.

Pereira vibró con el regreso de Yeferson Cossio a La Ferro. Un recorrido que demuestra que el arte también cambia vidas. (Foto: Canal RCN)

Yeferson Cossio recorrió los murales, conversó con los artistas locales y celebró cómo La Ferro ha logrado mantener viva su esencia cultural, ver el avance del proyecto reforzó su conexión con el barrio, donde siempre ha sido recibido con cariño y admiración.

¿Cómo contribuye la visita de Yeferson Cossio para fortalecer el impacto social?

La visita de Yeferson Cossio se traduce en apoyo simbólico y práctico, al regresar, no solo entregó regalos, sino que también ofreció visibilidad a un proyecto que busca crecer y atraer aliados.

Yeferson Cossio recorrió los murales de La Ferro y celebró el avance del proyecto cultural. (Foto: Canal RCN)

Su recorrido por La Ferro se convirtió en un recordatorio de que las acciones sociales constantes pueden marcar diferencias reales, especialmente cuando se acompañan de procesos comunitarios sólidos.

Con esta visita, Yeferson Cossio reafirma su deseo de seguir apoyando iniciativas que transforman vidas, destacando que Pereira y su proyecto La Ferro seguirán siendo un punto especial en su camino.

