El ingenioso truco de Tatán Mejía para comunicar en cuánto está su “batería social”

Tatán Mejía sorprendió en redes al revelar el curioso sistema que usa para mostrar su “batería social” en eventos y evitar tensiones con Maleja Restrepo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Tatan Mejía responde a críticas sobre su hija

Tatán Mejía volvió a despertar conversación en redes sociales tras compartir un método poco común, y bastante ingenioso, que utiliza cuando asiste con Maleja Restrepo a eventos sociales.

El creador de contenido dejó ver en sus historias de Instagram una herramienta que, según él, se ha convertido en la salvación para evitar tensiones, malentendidos y discusiones silenciosas durante reuniones en las que la pareja suele aparecer como invitada especial.

¿En qué consiste el sistema de “batería social” que usa Tatán Mejía?

Según mostró en un video, Tatán lleva en su traje un pequeño pin que simula los niveles de carga de una batería, pero aplicado a su estado emocional y social durante los eventos.

El accesorio está dividido en colores que van desde el verde hasta el rojo, marcando visualmente cuánta energía le queda para interactuar con otras personas, a medida que avanza la noche, él mismo mueve una pequeña flecha en el pin para actualizar su nivel de energía.

Tatán Mejía contó que tiene TDH y dejó a muchos pensando
Tatán Mejía presentó su divertida “batería social”, el truco que usa para comunicarse con Maleja sin decir una palabra. (Foto Canal RCN).

Si está en verde, significa que está cómodo, conversando y disfrutando. Si la flecha baja al amarillo, indica que está comenzando a sentirse saturado, cuando finalmente llega al rojo, le transmite silenciosamente a Maleja que su “batería social” está agotada y que, para él, sería ideal marcharse.

¿Por qué surgió esta idea de Tatán Mejía y cómo la reciben quienes lo rodean?

Tatán explicó que esta solución nació después de vivir múltiples situaciones en las que no sabía cómo decirle a Maleja que ya no tenía energía para seguir compartiendo con tanta gente.

Ella, por su parte, suele ser más sociable y puede quedarse más tiempo sin agotarse. Para evitar comentarios repetidos o expresiones incómodas en plena reunión, encontró este mecanismo visual que ambos entienden perfectamente.

Tatán Mejía sorprende al revelar el trastorno que altera su desarrollo cerebral
La creatividad de Tatán Mejía desató risas y reflexiones sobre cómo comunicar límites sin conflictos. (Foto Canal RCN).

Muchos comentaron que desearían tener una forma similar de comunicar su cansancio, especialmente cuando atienden compromisos laborales, invitaciones familiares o encuentros donde la dinámica social puede alargarse más de lo esperado.

¿Puede convertirse este truco de Tatán Mejía en una tendencia entre parejas?

Aunque nació como una broma funcional, varios de sus seguidores confesaron que planean replicar la idea, ya sea con pins, pulseras o símbolos diseñados para comunicar estados de ánimo en silencio.

 

La publicación de Tatán termina resaltando algo más allá del humor, las relaciones también se fortalecen con formas creativas y respetuosas de expresar necesidades personales.

Su “batería social” se convirtió, sin proponérselo, en un recordatorio de que la comunicación no siempre tiene que ser verbal para ser efectiva y que siempre cabe un toque de creatividad para evitar tensiones y mantener la armonía en pareja.

