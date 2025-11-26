Valentina Ferrer comparte tierno momento de Río nadando y fans preguntan por la ausencia de J Balvin

J Balvin y su esposa, Valentina Ferrer, no solo brillan en sus profesiones de la música y el modelaje, sino que también se han convertido en una de las parejas más seguidas en redes sociales.

La modelo argentina, que suele compartir momentos junto a su hijo Río, volvió a enternecer a sus seguidores con una reciente publicación.

¿Cómo fue el momento que Valentina Ferrer compartió junto a su hijo en Disney?

En esta ocasión, Valentina se mostró muy feliz nadando con su pequeño hijo de cuatro años, quien también se ha ganado el cariño del público por sus ocurrencias que ella deja ver en redes.

Actualmente, madre e hijo se encuentran disfrutando de unos días en Disney, donde han compartido varias experiencias familiares.

La modelo publicó un video que ya suma miles de “me gusta”, en el que se observa a Río disfrutando del agua en una piscina con cascadas y un río artificial.

Valentina Ferrer comparte emotivo momento de su hijo Río en Disney. (Foto: AFP)

En las imágenes, el niño se muestra seguro y lleno de energía mientras nada con naturalidad.

“Boy moms… sí nos toca mantenernos activas”, escribió Valentina Ferrer junto al video, acompañado de emojis de risa.

Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en reaccionar. Muchos se sorprendieron por la habilidad del pequeño para nadar y lo expresaron en los comentarios con mensajes como: “¿Cómo así que Río sabe nadar mejor que yo?”.

Ante esto, la modelo respondió con humor: “Es un pescado, Río”, generando aún más reacciones y risas entre sus miles de seguidores, que siguen cada momento de la familia del artista colombiano.

¿Por qué J Balvin no apareció en el viaje de Valentina Ferrer y su hijo a Disney?

Hace unos días, Valentina Ferrer compartió que viajaría con su pequeño a Disney, y en el video que mostró dejó ver que llevaron al niño sin decirle a dónde se dirigían, para sorprenderlo con el destino.

En otra ocasión, la modelo también dejó ver el momento en el que le ponían sus lentes de sol a Río mientras le hablaban de los planes que realizarían dentro del parque temático. Sin embargo, un detalle llamó la atención de sus seguidores: la ausencia de J Balvin.