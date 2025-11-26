Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Greeicy Rendón abrió su corazón tras sincera reflexión luego de difícil momento

La artista Greeicy Rendón dedicó emotivas palabras a sus fanáticos tras las difíciles semanas que ha tenido.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Greeicy dedicó reflexión
Greeicy compartió sincero mensaje tras difícil situación/AFP: Ivan Apfel

La cantante Greeicy Rendón se sinceró con sus millones de fanáticos sobre las situaciones tan complejas que ha tenido que atravesar en los últimos días.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre sus días difíciles?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró muy reflexiva dando a conocer lo que ha aprendido después de tantas cosas difíciles que ha vivido.

Greeicy Rendón dedica reflexión a sus fans

En la grabación se ve a la caleña luciendo un atuendo de playa, con el que logra resaltar su figura, y posando a la cámara mientras disfruta a la orilla del mar.

"Dicen que la calma llega después de la tormenta y, aunque aún sigue lloviendo empiezo a entender por qué llega, llega para curarte aunque no parezca", expresó.

Indicó que, cuando todo pareciera ponerse oscuro, la vida obliga a abrir los ojos y enfocarse en loa que verdaderamente importa.

Greeicy Rendón sobre momentos difíciles en su vida

Asimismo, detalló que en medio de esa tormenta se ha dado cuenta que tenía qué fijarse en lo que no tenía y en agradecer por lo que sí tenía.

"La tormenta te invita a mirar lo esencial y ahí descubrís lo que realmente tenés", agregó.

También señaló que estos procesos obligan a que se pueda soltar eso que no se puede controlar por más que así se quiera y poder hacerse cargo de lo que uno piensa, siente o cree.

Artículos relacionados

¿Greeicy dedicó consejo a sus fanáticos sobre cómo llevar los momentos difíciles?

La artista les destacó a sus admiradores que no se cuestionen sobre cómo llegó la tormenta o porqué, sino para qué, y que la puedan mirar de frente respirando y analizando lo que hay detrás de ella porque es ahí cuando van a conocer la intención de lo que les está pasando.

De igual manera, recordó que las tormentas les llega a todos y que la vida debe seguir para seguir creciendo como ser humano.

"Un corazón lindo no se daña ni porque lo rompan, un corazón lindo, es lindo y ya", añadió.

Artículos relacionados

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por sus palabras y le demostraron todo su apoyo y cariño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Pirlo y su equipo mandan a quitar canción de Blessd. Blessd

Pirlo manda a quitar la música de Blessd en Cali y desata opiniones divididas en redes sociales

Pirlo mandó a quitar la música de Blessd en Cali, un gesto que avivó la polémica y que generó comentarios encontrados en redes.

Altafulla en Premios Luna Altafulla

Altafulla logró importante reconocimiento, el cual recibió junto a toda su familia

El artista Altafulla ganó un importante premio, por el que se sintió muy feliz y orgulloso.

El Puma fue bajado de un avión Viral

El Puma fue bajado de un avión: "me sacaron como un delincuente"

Así reaccionó el artista El Puma luego de la polémica que se desató tras haber sido bajado de un avión.

Lo más superlike

Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso conmueve al despedirse de MasterChef Celebrity 2025, ¿volverá?

Belén Alonso estuvo por primera vez en Colombia en MasterChef Celebrity 2025, así que emocionó al decir adiós al proyecto.

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn