Greeicy Rendón abrió su corazón tras sincera reflexión luego de difícil momento

La cantante Greeicy Rendón se sinceró con sus millones de fanáticos sobre las situaciones tan complejas que ha tenido que atravesar en los últimos días.

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre sus días difíciles?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró muy reflexiva dando a conocer lo que ha aprendido después de tantas cosas difíciles que ha vivido.

En la grabación se ve a la caleña luciendo un atuendo de playa, con el que logra resaltar su figura, y posando a la cámara mientras disfruta a la orilla del mar.

"Dicen que la calma llega después de la tormenta y, aunque aún sigue lloviendo empiezo a entender por qué llega, llega para curarte aunque no parezca", expresó.

Indicó que, cuando todo pareciera ponerse oscuro, la vida obliga a abrir los ojos y enfocarse en loa que verdaderamente importa.

Asimismo, detalló que en medio de esa tormenta se ha dado cuenta que tenía qué fijarse en lo que no tenía y en agradecer por lo que sí tenía.

"La tormenta te invita a mirar lo esencial y ahí descubrís lo que realmente tenés", agregó.

También señaló que estos procesos obligan a que se pueda soltar eso que no se puede controlar por más que así se quiera y poder hacerse cargo de lo que uno piensa, siente o cree.

¿Greeicy dedicó consejo a sus fanáticos sobre cómo llevar los momentos difíciles?

La artista les destacó a sus admiradores que no se cuestionen sobre cómo llegó la tormenta o porqué, sino para qué, y que la puedan mirar de frente respirando y analizando lo que hay detrás de ella porque es ahí cuando van a conocer la intención de lo que les está pasando.

De igual manera, recordó que las tormentas les llega a todos y que la vida debe seguir para seguir creciendo como ser humano.

"Un corazón lindo no se daña ni porque lo rompan, un corazón lindo, es lindo y ya", añadió.

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por sus palabras y le demostraron todo su apoyo y cariño.