Belén Alonso conmueve al despedirse de MasterChef Celebrity 2025, ¿volverá?

En la temporada de MasterChef Celebrity 2025, hubo un rostro femenino que llegó nuevo y que con el paso del tiempo conquistó a los televidentes: la chef mexicana Belén Alonso.

¿Belén Alonso estará en una nueva temporada de MasterChef Celebrity?

Desde México, Belén Alonso se sumó al grupo de chefs jurados de MasterChef Celebrity, acompañó a sus colegas Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en la temporada que conmemoró 10 años de la producción de cocina del Canal RCN.

Belén Alonso fue el nuevo rostro de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Aunque no se sabe si la chef Belén Alonso volverá para una próxima temporada de MasterChef, la mexicana conmovió al despedirse de este proyecto que le enseñó de Colombia y su gastronomía.

A través de un video en Instagram, Belén aprovechó para agradecer por lo vivido en MasterChef. La especialista culinaria hizo la recopilación de varias fotos que se tomó en la gran final, la cual ganó la presentadora Violeta Bergonzi.

No obstante, el interés recayó en un extenso mensaje con el que la chef demostró lo feliz que quedó al ser parte de la cocina más importante en Colombia, especialmente al aparecer en las pantallas del Canal RCN.

¿Cómo Belén Alonso agradeció ser parte de MasterChef Celebrity 2025?

Belén Alonso resaltó la calidez humana y el hecho de que se sintió como su casa en Colombia, razón por la que agradeció ser parte del equipo. Luego de esto, vinieron palabras para la presentadora Claudia Bahamón y los chefs jurados.

A Claudia Bahamón, la mexicana le dijo que fue como una familia en Colombia; de hecho, reveló que la presentadora le ofreció su casa para que no se sintiera sola.

A Jorge Rausch, le expresó que fueron algo en vidas pasadas y aunque confesó que le tenía miedo, descubrió que tiene un corazón enorme dispuesto a ayudar, mientras que, a Nicolás de Zubiría, le manifestó su humanidad, bondad y nobleza.

Belén Alonso agradeció a sus colegas de trabajo en MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

De igual forma, la chef Belén Alonso agradeció a demás miembros del equipo de MasterChef Celebrity 2025 y terminó el mensaje de la siguiente manera: