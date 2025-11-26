Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Belén Alonso conmueve al despedirse de MasterChef Celebrity 2025, ¿volverá?

Belén Alonso estuvo por primera vez en Colombia en MasterChef Celebrity 2025, así que emocionó al decir adiós al proyecto.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Belén Alonso
Belén Alonso conmueve al despedirse de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En la temporada de MasterChef Celebrity 2025, hubo un rostro femenino que llegó nuevo y que con el paso del tiempo conquistó a los televidentes: la chef mexicana Belén Alonso.

Artículos relacionados

¿Belén Alonso estará en una nueva temporada de MasterChef Celebrity?

Desde México, Belén Alonso se sumó al grupo de chefs jurados de MasterChef Celebrity, acompañó a sus colegas Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en la temporada que conmemoró 10 años de la producción de cocina del Canal RCN.

Belén Alonso
Belén Alonso fue el nuevo rostro de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Aunque no se sabe si la chef Belén Alonso volverá para una próxima temporada de MasterChef, la mexicana conmovió al despedirse de este proyecto que le enseñó de Colombia y su gastronomía.

A través de un video en Instagram, Belén aprovechó para agradecer por lo vivido en MasterChef. La especialista culinaria hizo la recopilación de varias fotos que se tomó en la gran final, la cual ganó la presentadora Violeta Bergonzi.

Artículos relacionados

No obstante, el interés recayó en un extenso mensaje con el que la chef demostró lo feliz que quedó al ser parte de la cocina más importante en Colombia, especialmente al aparecer en las pantallas del Canal RCN.

¿Cómo Belén Alonso agradeció ser parte de MasterChef Celebrity 2025?

Belén Alonso resaltó la calidez humana y el hecho de que se sintió como su casa en Colombia, razón por la que agradeció ser parte del equipo. Luego de esto, vinieron palabras para la presentadora Claudia Bahamón y los chefs jurados.

A Claudia Bahamón, la mexicana le dijo que fue como una familia en Colombia; de hecho, reveló que la presentadora le ofreció su casa para que no se sintiera sola.

A Jorge Rausch, le expresó que fueron algo en vidas pasadas y aunque confesó que le tenía miedo, descubrió que tiene un corazón enorme dispuesto a ayudar, mientras que, a Nicolás de Zubiría, le manifestó su humanidad, bondad y nobleza.

MasterChef Celebrity 2025
Belén Alonso agradeció a sus colegas de trabajo en MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

De igual forma, la chef Belén Alonso agradeció a demás miembros del equipo de MasterChef Celebrity 2025 y terminó el mensaje de la siguiente manera:

"Gracias a todos los que aquí no menciono, pero saben que fueron parte de este maravilloso programa. No lo extiendo más porque da hu3va y la gente ya no le gusta leer, jajajajaja. LOS AMO Y AMO A LA GRAN COLOMBIA. Gracias por el amor que sentí cada noche".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta Bergonzi, Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Rausch reaccionó con pocas palabras al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

Jorge Rausch se sumó a la ola de reacciones tras Violeta Bergonzi ganar MasterChef Celebrity 2025, fue muy puntual.

Belén Alonso rompió el silencio tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef: “Merecido premio” Violeta Bergonzi

Belén Alonso rompió el silencio tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef: “Merecido premio”

Belén Alonso celebró el triunfo de Violeta Bergonzi en la décima edición de MasterChef. Esta fue su emotiva reacción.

Patty Grisales le dedica emotivo mensaje a Violeta tras la final de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales dedica emotivo mensaje a Violeta Bergonzi tras su triunfo en MasterChef: “Superwoman”

Patricia Grisales celebra a Violeta Bergonzi tras su triunfo en MasterChef Celebrity con un emotivo mensaje en redes.

Lo más superlike

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció

Famosa presentadora colombiana confirmó su ruptura con su expareja tras revelar hace varias semanas que se iba a casar.

Pirlo y su equipo mandan a quitar canción de Blessd. Blessd

Pirlo manda a quitar la música de Blessd en Cali y desata opiniones divididas en redes sociales

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn